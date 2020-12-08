طريقة عمل سلطة الكول سلو في المنزل

سلطة الكول سلو،تعبر من ألذ السلطات والمقبلات المطلوبة في المطاعم والتي يتم تقديمها عادة من كافة أنواع الدجاج واللحوم المشوية والشاورمة والهامبورغر، ويقوم الأفراد بطلبها خصيصا ويبحث الكثير من ربات البيوت على سر هذه السلطة المميزة ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على سر سلطة الكول سلو وهي لها اكثر من طريقة والتي سوف نقوم بتوضيحها . طريقة عمل سلطة الكول سلو : طريقة عمل سلطة الكول سلو : المكونات : كرنبه صغيرة الحجم مقطعه إلي حلقات

2 جزرة كبيرة الحجم وبشرهم

6 ست ملاعق من المايونيز

6 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض

كوب من الزيادي

2 ملعقة صغيرة من الملح

فلفل اسود

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض أو ليمون طريقة التحضير : نقوم ببشر الكرنب نقوم بإضافة الجزر المبشور إليها ثم نقوم بإضافة السكر ونقوم بالتقليب جيدا حتى يمتزج الخليط جيدا

ثم نقوم بتصفية الخضار من المياه التي خرجت منه نتيجة وضع السكر ونتركه في المصفاة لمدة ساعة ثم نقوم بوضع الخليط في وعاء كبير مناسب

ثم نقوم بوضع المايونيز والخل واللبن والملح والفلفل الاسود ثم نقوم بالتقليب جيدا حتى يمتزج الخليط جيدا

نقوم بمزج الخليط على الخضار ويتم تقليبها جيدا ثم يوضع الخليط في الثلاجة لمدة ثلاثين دقيقة طريقة عمل سلطة الكول سلو للرجيم : 2 كوب من الكرنب المبشور

نصف كوب من الجزر المبشور

4 ملاعق كبيرة من البصل الأخضر المفروم

نصف كوب من المايونيز قليل الدسم

3 ملاعق كبيرة من الخل

2 ملعقة من السكر الأبيض

رشه فلفل اسود

الملح حسب الرغبة

كوب زبادي خالي الدسم طريقة عمل سلطة الكول سلو للرجيم : طريقة التحضير :

يتم اتباع نفس الخطوات السابق ذكرها ويمكن استبدال المايونيز بكوب لبن خالي الدسم.

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