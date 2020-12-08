خلطة تبييض وتفتيح الابط في 10 دقائق سيختفي سواد الابط من أول مرة مجربة وفعالة

من أكثر الأشياء المزعجة التي نجدها في حياتنا وتؤثر علينا بشكل سلبي وتسبب لنا الاحراج، هو اسمرار منطقة الإبط ولكن نقوم باستخدام الوصفات الطبيعية التي تقضي على التجاعيد والاسمرار التي يتم تواجدها في هذه المنطقة، ولكن يجب تجنب استخدام المواد الكيميائيه الضارة، لأنها تؤثر على المنطقة حساسة جدا و تشكل خطورة فيما بعد على صحتنا. ماسك البطاطا ماسك البطاطا المكونات عصير الليمون.

بطاطا مهروسة طريقة التحضير نحضر إناء ونضع فيه البطاطس المهروسة، ثم نضيف اليها عصير الليمون.

نبدأ بعد ذلك في التقليب جيدا، ثم نضع هذه الوصفة تحت الابط ونتركها لمدة 15 دقيقة.

تغسل البشره جيدا استخدام الماء الدافئ خلطة الكركم والليمون خلطة الكركم والليمون المكونات ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

عصير ليمون. طريقة التحضير نحضر اناء ونضع فيه ملعقة الكركم.

ونضيف اليها عصير الليمون.

نضع هذا الماسك على البشرة ونقوم بتطبيقها بحركة دائرية.

نترك هذا الماسك لمدة 20 دقيقة.

نغسل البشرة جيدا باستخدام الماء البارد.

ويتم تكرار هذه الوصفة مرتين أو ثلاثة في الأسبوع للحصول على نتيجة أسرع وأفضل لتفتيح تحت الابط. ماسك الخيار ماسك الخيار المكونات شرائح خيار. طريقة التحضير تغسل البشرة أولا جيدا ثم نفرك الجلد باستخدام شرائح الخيار.

يترك على البشرة لفترة 10 دقائق،

يغسل الإبطين جيدا باستخدام الماء الدافئ.

تكرر هذه الوصفة 3 مرات في الاسبوع أو مرتين في اليوم. خلطة زيت اللوز خلطة زيت اللوز المكونات ربع كوب من زيت اللوز. طريقة التحضير نضع زيت اللوز في إناء، ثم نغمس القطن في الإناء، ومن ثم نضعها على البشرة، ونتركه لمده عشر دقائق.

تغسل البشرة جيدا، ثم تكرار هذه الوصفة تجعلنا نشعر بالسعادة من التفتيح السريع التي نحصل عليه. زيت جوز الهند زيت جوز الهند الطريقة:- ندلك الإبطين بزيت جوز الهند.

يترك هذا الزيت 10 دقائق، ثم تغسل باستخدام الماء الدافئ.

كرري هذه الوصفة كل يوم مرة حتى تحصلي على أفضل النتائج لتفتيح البشرة بطريقة آمنة. خلطة عصير الطماطم خلطة عصير الطماطم المكونات نصف كوب من عصير طماطم.

2 ملعقة من عصير الليمون.

3 ملاعق حليب بودر طريقة التحضير نحضر اناء ونضع فيه نصف كوب من عصير الطماطم.

نضيف اليه عصير الليمون، ونضع ثلاث ملاعق من حليب البودر.

نمزج المكونات بشكل جيد للحصول على عجينة متماسكة.

نضعها تحت الإبطين، ثم نترك هذا الماسك على البشرة 30 دقيقة.

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