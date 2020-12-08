من غير ما يمتص نقطة زيت نهائيا طريقة قلي الباذنجان المقرمش اللذيذ بطريقة وطعم جنان

للباذنجان العديد من الفوائد الهامة للجسم، ولذلك تحرص الكثير من الأمهات على وجوده بصورة دائمة في المنزل، كما أن للباذنجان يمكن تحضير بأكثر من طريقة ووصفة مختلفة مثل المسقعة، المقلوبة بالباذنجان، وغيرها من الوصفات الأخرى التي يدخل بها للباذنجان، والباذنجان العديد من الأحجام والألوان، فيوجد الباذنجان الكبير والصغير والمتوسطة، كما يوجد الباذنجان البنفسجي والأسود والأبيض، ولكل منهم طعم وطريقة استخدام. طريقة قلي الباذنجان بدون أن يمتص الزيت بالملح طريقة قلي الباذنجان بدون أن يمتص الزيت بالملح المكونات كمية من الباذنجان متوسط الحجم

معلقة كبيرة من الملح الناعم طريقة التحضير احضري الكمية التي ترغبين من الباذنجان، وليكن الباذنجان متوسط الحجم، ثم قومي بتقطيع على شكل حلقات دائرية صغيرة، قطعي الكمية كلها من الباذنجان بنفس الشكل.

ضعي الباذنجان في وعاء ثم قومي برش الملح عليه من الجانبين، وتأكدي أن تكون قطعة الباذنجان قد وصل الملح إليها من كلا الجانبين، واحرصي على أن يكون الباذنجان جاف عند قلبه.

ضعي الباذنجان في مصفاة واتركيه لمدة نصف ساعة أو أكثر، وبهي الملح حتي يتم تصفية جميع السوائل الموجودة به، عندما يتم تصفية الباذنجان من المياه الموجودة به ذلك يقلل من امتصاص الباذنجان للزيت، والملح الموجود على الباذنجان يساعد في أن تتم عملية قلي الباذنجان بصورة سريعة. طريقة أخرى لقلي الباذنجان بدون أن يمتص زيت طريقة أخرى لقلي الباذنجان بدون أن يمتص زيت المكونات كمية من الباذنجان حسب الرغبة طريقة التحضير احضري الكمية التي ترغبين من الباذنجان، ثم قومي بتقطيعه على هيئة دوائر متساوية في الحجم، يفضل أن يكون الباذنجان متوسط الحجم، عند اختيارك لقطع الباذنجان تأكدي من أن تكون متوسطة أو صغيرة لأن الألياف الموجودة بها سوف تكون متقاربة من بعضها وبذلك لن يمتص الكثير من الزيت.

ضعي الباذنجان في مصفاة ثم قومي بوضع في الشمس أو في مكان عالي لمدة نصف ساعة فأكثر حتي تشعري بأن الباذنجان يصبح جافا ويخرج كل السوائل الموجودة به، وتشعر بأنه أصبح جافاً.

قومي بقلي الباذنجان ولكن تأكدي من أن الزيت الذي تقومين بالقلب فئة يكون ساخن، حيث يساعد ذلك على أن لا يمتص الباذنجان الزيت عندما يتم قلبى. X إقرأ أيضاً: كيكة الشاي السريعة الهشة بطعم خيالي أحلي طريقة عمل كيك الشاي بأبسط المكونات

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