ضعيها على شعرك شديد الخشونة والمجعد وسيجعل شعرك مفرود وناعم حرير في أسبوع

يعد زيت شجرة الشاي من أهم العناصر المستخدمة في تنعيم الشعر ويستخدم بالعديد من الطرق من أجل الحصول علي شعر لامع وناعم، كما يعمل زيت شجرة الشاي على تحفيز جميع بصيلات الشعر وله العديد من الفوائد الأخري حيث يعمل علي تقوية جذور الشعر وتعطيها الكثير من الحماية وتجعله يظهر بمظهر لامع وبراق غاية في الجمال والشكل الرائع. وصفة زيت شجرة الشاي لتنعيم الشعر وصفة زيت شجرة الشاي لتنعيم الشعر المكونات:- ملعقتين من الحجم الكبير من زيت شجرة الشاي.

ملعقتين من زيت اللوز.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

ملعقتين من زيت الزيتون.

إناء نمزج الخليط جيدا. الطريقة:- نقوم بمزج زيت شجرة الشاي مع زيت اللوز وبالإضافة إلى زيت جوز الهند، وزيت الزيتون.

وبعد مزجهم مع بعضهم جيدا نقوم لوضعه داخل زجاجة محكمة الغلق.

نقوم بتدليك فروة الرأس جيدا بهذا الخليط لمدة عشرة دقائق

وبعد مرور ساعتين نقوم بغسل الشعر جيدا بإستخدام الشامبو المناسب.

ونقوم بإستخدام هذا الخليط ثلاث مرات بالأسبوع.

ويتم إستخدام هذه الوصفة لمدة لا تقل عن أربعة أسابيع متتالية من أجل الحصول على أفضل نتيجة . وصفة زيت شجرة الشاي والشامبو وصفة زيت شجرة الشاي والشامبو المكونات ملعقتين من زيت شجرة الشاي

ملعقة من زيت عطري على حسب الذوق

نصف كوب من الشامبو الخالي من العطور. الطريقة: نقوم أولا بخلط زيت شجرة الشاي مع الزيت العطري ثم نقوم بإضافة الشامبو وبعد ذلك نضع هذا المزيج في زجاجة مغلقة الحكم ونقوم برجها جيدا.

ثم نقوم بغسل الشعر جيدا وتركه بضع دقائق ونقوم بتدليك فروة الرأس بهذا الخليط جيدا لمدة لا تقل عن العشر دقائق .

ثم نقوم بعدها بغسل فروة الرأس والشعر بالكامل جيدا وهذا الخليط يستخدم من مرتين لثلاث مرات خلال الأسبوع.

ولابد من إستمرار إعادة إستخدام هذا المزيج لمدة أربعة أسابيع متتالية من أجل الحصول على نتيجة جيدة.

فهذا الخليط يعمل علي تحفيز بصيلات الشعر جيدا وتقوية جذور الشعر وتجعل الشعر ذو صلابة وقوة ومتانة .

وهذه الوصفة مجربة ويستخدمها العديد من الأشخاص وتمنح الشعر النعومة واللمعان. X إقرأ أيضاً: بدون صبغات في ثواني غيري لون شعرك باللون اللى عيزاه بملعقة حنة في المنزل

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