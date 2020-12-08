طريقة عمل البيتزا الإيطالية الأصلية وسر الصلصة اللذيذة Pizza sauce

طريقة عمل البيتزا الإيطالية سؤال تبحث عنه كل ربة منزل، حيث تعتبر البيتزا من أشهر الأطباق المنتشرة في الكثير من دول العالم وخاصة إيطاليا، فالكثير من الأشخاص يفضلون تناولها ولكن البعض يفضل تناولها في المنزل، لذا سنتحدث من خلال هذا المقال على طريقة بسيطة لإعدادها بطعم أفضل من المطاعم. البيتزا الإيطالية البيتزا الإيطالية المكونات: كوبان من الدقيق المنخول.

كوب واحد من الحليب.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

كمية قليلة من لبن الزبادي.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من الثوم البودرة. طريقة عمل البيتزا الإيطالية نضع في الخلاط الكهربائي كلاً من الحليب السائل، والزبادي ويتم خلطهم بطريقة جيدة. نضيف الدقيق والخميرة والسكر ويتم خلطهم مرة أخرى. نسكب المزيج السابق في وعاء ثم نضيف إليه الملح وباقي المكونات. نقلب المكونات جيداً حتى تُصبح لدينا عجينة متماسكة. نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ حتى تتخمر. طريقة عمل صلصة البيتزا طريقة عمل البيتزا الإيطاليةطريقة عمل صلصة البيتزا لعمل صلصة البيتزا الإيطالية نحتاج إلى المكوّنات التالية: حبة من البصل.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

حبتان من الطماطم.

حبة من الفلفل الرومي.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الملح.

رشة من السكر. طريقة التحضير: نقوم بتقطيع البصل ثم نضعه في المقلاة على النار مع زيت الزيتون.

نضيف باقي المكونات ونتركها حتى تنضج.

نقوم بفرد المزيج السابق على العجينة.

نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم نضع البيتزا في الفرن حتى تنضج.

نخرجها من النار ثم نضعها في طبق للتقديم.

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