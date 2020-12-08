تطويل الشعر بجنوب بالوصفة الهندية رشه منها قبل النوم هطول شعرك وتمنعه تساقطه نهائياً

تطويل الشعر وإنباته وزيادة كثافته ، قد تحلم كل فتاة بشعر طويل ولامع وكثيف لذلك سوف نقدم لكم وصفة رائعه لتطويل الشعر بالحبة السوداء أو حبة البركة لأنها تحتوى على الكثير من المعادن والفيتامينات التي تغذي الشعر وتقوي بصيلات الشعر ، كما إنها تعمل على تحفيز مادة الميلانين التي تقوي الشعر كما تعمل على إعادة لون الشعر إلى طبيعته والتخلص من الشيب والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم اهم وصفات بحبة البركة أو الحبة السوداء للشعر . وصفة حبة البركة مع العسل لتكثيف الشعر وصفة حبة البركة مع العسل لتكثيف الشعر حبة البركة تساعد بشكل فعال في زيادة نمو الشعر وتطويله وتغذيته . مكونات وصفة حبة البركة مع العسل حبة البركة بمقدار أربعة ملاعق كبيرة .

عسل بمقدار ملعقتان كبيرتان .

زبادي بمقدار ملعقتين صغيرتين . طريقة تحضير وصفة حبة البركة مع العسل لكى نحصل على معجون حبة البركة أولا نضع حبة البركة لمدة خمسون دقيقة في الماء ثم نطحنها .

نضيف المكونات السابقة الذكر إلى المعجون ونقوم بخلطها جيدا مع بعضها البعض لكى نحصل على الوصفة المطلوبة .

نضع الوصفة على فروة الرأس لمدة نصف ساعة .

بعد ذلك نقوم بغسل الرأس بالماء . وصفة حبة البركة لتغذية الشعر وتكثيفه مكونات وصفة حبة البركة مع العسلطريقة تحضير وصفة حبة البركة مع العسلوصفة حبة البركة لتغذية الشعر وتكثيفه نحن نعلم جيدا أن لحبة البركة فوائد عديدة لعلاج مشاكل تساقط الشعر وتقصفه . مكونات وصفة حبة البركة لتغذية الشعر وتكثيفه: حبة البركة بمقدار خمسة ملاعق كبيرة .

كوب من الماء .

عصير ليمون بمقدار ملعقتان ونصف كبيرتان . طريقة تحضير الوصفة المطلوبة : أولا نضع حبة البركة في إناء ثم نضع عليه كوب الماء و تغلى حبة البركة لمدة ربع ساعة تقريبا .

نتركه ليبرد ثم نضيف إليه عصير الليمون ونقلبه جيدا .

اغسلي شعرك بالوصفة ، ونتركها على الشعر لمدة ربع ساعه .

لكى تحصلي على النتيجة الفعالة من الوصفة يفضل غسل الشعر مرتين كل أسبوع . أهمية وفوائد حبة البركة لحل مشاكل الشعر ( حبة البركة السوداء ) تغذية فروة الرأس والحفاظ عليها .

إطالة الشعر في فترة زمنية قليلة ومنع تساقطه.

ومنع تساقطه. منع ظهور الشعر الأبيض مع الحفاظ على جعل الشعر رطب دائما ومنع تليفة.

الحبلة لها أهمية كبيرة في تكثيف الشعر تكثيف الشعر .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطويل الشعر بجنوب بالوصفة الهندية رشه منها قبل النوم هطول شعرك وتمنعه تساقطه نهائياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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