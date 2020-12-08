غيرت شعري وشعر بنتي بكيس واحد فقط من شعر خشن وقصير إلى شعر طويل وناعم وتطويل الشعر وتقويته وزيادة كثافته

تطويل الشعر وتقويته وزيادة كثافته ، من المؤكد أن جمال المرأة وأنوثتها هو شعرها سواء كان طويل أو قصير المهم أن هيكون كثيف ولامع ولذلك سوف نقدم لكم وصفة الكيراتين الطبيعي لشعر طويل ولامع باستخدام الخميرة ، لان الخميرة كعنصر هام جداً للعناية بالشعر والبشرة أيضاً وقد تستخدم الخميرة في تحضير الوصفات التجميلية للشعر والبشرة والآن سوف نقدم لكم وصفات الخميرة للشعر .

وصفة الخميرة والزبادي لتكثيف وتطويل الشعر ولمعانه

تحتوي الخميرة على الأحماض الأمينية التي تساعد في زيادة وإنبات الشعر .

5 ملاعق كبيرة من الخميرة .

3 ملاعق كبيرة من الزبادي .

نخلط الزبادي مع الخميرة في وعاء صغير ونقلبهم جيداً .

نغسل الشعر جيداً بالشامبو ويفضل شامبو الأطفال أو أي شامبو أخر خالي من المواد الكيميائية .

نوزع الوصفة على الشعر كله من الجذور حتى الأطراف ، ثم نغطي الشعر بكيس بلاستك خاص بالشعر .

نتركه على الشعر لمدة ليلة كاملة لكي يغذي الشعر ويطوله وينعمه .

للحصول على النتيجة الفعالة من الوصفة تكرر الوصفة 4 مرات في الأسبوع لمدة 6 أشهر متواصلة .

مكونات وصفة الخميرة مع الزبادي للمعان الشعرطريقة تحضير واستخدام وصفة الزبادي والخميرةماسك الخميرة وزيت زيتون لزيادة كثافة الشعر

هذا المسك قوى جداً لحل جميع مشاكل الشعر من قشرة وتساقط وتقصف .

مكونات ماسك الخميرة وزيت زيتون

كوب إلا ربع من الماء الدافئ .

7 ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية .

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون .

طريقة تحضير واستخدام وصفة زيت الزيتون