غيرت شعري وشعر بنتي بكيس واحد فقط من شعر خشن وقصير إلى شعر طويل وناعم وتطويل الشعر وتقويته وزيادة كثافته

تطويل الشعر وتقويته وزيادة كثافته ، من المؤكد أن جمال المرأة وأنوثتها هو شعرها سواء كان طويل أو قصير المهم أن هيكون كثيف ولامع ولذلك سوف نقدم لكم وصفة الكيراتين الطبيعي لشعر طويل ولامع باستخدام الخميرة ، لان الخميرة كعنصر هام جداً للعناية بالشعر والبشرة أيضاً وقد تستخدم الخميرة في تحضير الوصفات التجميلية للشعر والبشرة والآن سوف نقدم لكم وصفات الخميرة للشعر .وصفة الخميرة والزبادي لتكثيف وتطويل الشعر ولمعانه
تحتوي الخميرة على الأحماض الأمينية التي تساعد في زيادة وإنبات الشعر .مكونات وصفة الخميرة مع الزبادي للمعان الشعر
- 5 ملاعق كبيرة من الخميرة .
- 3 ملاعق كبيرة من الزبادي .
- نخلط الزبادي مع الخميرة في وعاء صغير ونقلبهم جيداً .
- نغسل الشعر جيداً بالشامبو ويفضل شامبو الأطفال أو أي شامبو أخر خالي من المواد الكيميائية .
- نوزع الوصفة على الشعر كله من الجذور حتى الأطراف ، ثم نغطي الشعر بكيس بلاستك خاص بالشعر .
- نتركه على الشعر لمدة ليلة كاملة لكي يغذي الشعر ويطوله وينعمه .
- للحصول على النتيجة الفعالة من الوصفة تكرر الوصفة 4 مرات في الأسبوع لمدة 6 أشهر متواصلة .
هذا المسك قوى جداً لحل جميع مشاكل الشعر من قشرة وتساقط وتقصف .
مكونات ماسك الخميرة وزيت زيتون
- كوب إلا ربع من الماء الدافئ .
- 7 ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية .
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون .
طريقة تحضير واستخدام وصفة زيت الزيتون
- نخلط جميع المكونات مع بعضها البعض ، ثم نتركها لمدة ساعة كاملة .
- نوزع الماسك على الشعر كله من الجذور حتى الأطراف بعد غسل الشعر جيداً .
- نغطي الشعر بمنشفة مبللة بالماء الدافئ أو كيس بلاستيك مخصص للشعر .
- نتركها على الشعر لمدة 5 ساعات أو أكثر للحصول على نتيجة فعالة في تطويل الشعر وإنباته وزيادة كثافته .
- الاستمرار على هذه الوصفة لمدة 3 أشهر متواصل ، 3 مرات في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق في كثافة وطول شعرك .
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