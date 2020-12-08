طريقة تتبيل وطهي شاورما اللحم زي محلات الوجبات السريعة الكل صغارا وكبار يبحث عن تناولها في المطاعم اعتقادا منهم أنها ألذ وأشهي من طهيها في المنزل ولكن من السهل على كل ربه منزل تحضير وتتبيل وطهي شاورما اللحم حيث يكمن السر في التتبيلية التي سوف نتحدث عنها وعن مكوناتها في هذا المقال وبطريقة احترافية تنال رضاكي بمذاق متميز ورائع اجمل من الجاهز لأنها من تحضير يديكى بطريقة أمنة وسليمة لأسرتك يمكن تناولها كوجبه عشاء أو أخذها في الرحلات بجانب المخلل. طريقة تتبيل وطهي شاورما اللحمة بمكوناتها طريقة تتبيل وطهي شاورما اللحمة بمكوناتها المكونات:- كيلو لحمة حمراء عجالي خالية من الدهون.

خمس فصوص ثوم مفرومين فرم ناعم.

ثلث كوب زيت نباتي.

ربع كوب من الخل الطبيعي.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة كبيرة كزبرة جافة مطحونة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة كبيرة ملح.

قرن فلفل اخضر مقطع شرائح.

ثمرة طماطم متوسطة الحجم مقطعة شرائح رفيعة.

ملعقة صغيرة قرفة.

حبة ليمونه. صلصة الطحينه:- نصف كوب طحينه.

نصف كوب ماء دافئ.

ربع كوب عصير ليمون.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

في وعاء عميق ضعي كل هذه مكوناته الخاصة بالطحينه مع التقليب الجيد بالشوكة إذا كانت الطحينه ثقيلة ضيفي إليها قليل من الماء. تقديم الشاورما:- حبه بصل متوسطة الحجم.

ربع كوب خل التفاح.

اربع ملاعق كبيره من السماق.

كوب من البقدونس المفروم. تحضير و تتبيل شاورما اللحم في وعاء عميق ضعي كل من الزيت والبهارات والخل والملح والكزبرة والفلفل الأخضر والكركم والقرفة والثوم البودر والبصل البودر. قطيعي اللحم إلى شرائح رفيعة طويلة ثم أضيفيها إلى الخليط السابق مع التقليب الجيد. غطى الوعاء بكيس نايلون ثم ضعيه في الثلاجة لمده ساعتين حتى تمتزج المكونات قومي بهذا العمل من المساء افضل لتحضير وجبه الغد من شاورما اللحمة. بعد أن تخرجي الوعاء من الثلاجة احضري مقلاة على نار قوية فيها زيت بعد أن يسخن الزيت ضيفي له شرائح اللحم بدون التتبيله انزعي التتبيله من شرائح اللحم. قومي بالتقليب السريع إلى أن يجف اللحم وينضج بشكل متوسط. ثم ضيفي كوب من الماء على التتبيله غطى المقلاة لمده 30 دقيقة حتى ينضج اللحم بشكل كامل و تجف السوائل من اللحم مع التقليب المستمر. ضيفي في المقلاة على الخليط السابق شرائح الفلفل الأخضر والطماطم والبصل و قليل من السماق مع التقليب السريع على نار قوية حتى تذبل الخضروات. ارفعي الشاورما من على النار واتركيها جانبا. تحضير ساندوتش شاورما اللحم قومى بتقطيع البصل حلقات رفيعه ثم يوضع في طبق عميق به خل ويترك جانبا. لكي تحصلي على الشكل التقليدي في ساندوتش الشاورما احضري الخبز اللبناني أو خبز التورتيلا. أفردي القليل من الطحينه على الخبز ضعي كمية مناسبة من خليط شاورما اللحم ثم حلقات البصل والبقدونس المفروم ثم لفها ساندويتش. ثم ضعي ساندوتش شاورما اللحم الملفوف على الجريل الساخن المدهون بالزيت حتى يأخذ البصمة. قدمي ساندوتش الشاورما مع المخلل وخاصتا الخيار المخلل. تحضير و تتبيل شاورما اللحمتحضير ساندوتش شاورما اللحم لقد وصلنا إلى نهاية هذا المقال عزيزي القارئ من خلال موقع ثقفني الإخباري وأتمني أن اكون قد قدمت هذه الوصفة بطريقة سهلة ومبسطة على كل ربه منزل وهي طريقة تتبيل وطهي شاورما اللحم زي محلات الوجبات السريعة.

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