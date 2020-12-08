بيض السمان «منجم فوائد وفيتامينات» ودواء على شكل بيضة

بيض السمان هو بمثابة منجم فوائد وفيتامينات على شكل بيضة ودواء شافى لأمراض كثيرة أيضاً، وذلك لأن بيض السمان يحتوي على الكثير من الفوائد والتي لا يعرفها كثير من الناس رغم صغر حجمه بالمقارنه ببيض الدجاج إلا أنه يحتوى على قيمة غذائية وفوائد طبية عديدة أكثر من بيض الدجاج.

ماهو طائر السمان؟

طائر السمان، هو طائر برى شهير والذى يكون هدفاً للصيادين في موسم صيد الطيور البرية، ولحمه له طعم مميز شهي، والسمان منتج للبيض بكثرة وغزارة ولذلك فهو يعد من أهم المشاريع الناجحة التي تجذب صغار مربيين الطيور.

الفيتامينات والفوائد التى يحتويها بيض السمان

تعد القيمة الغذائية الموجودة فى بيض السمان أكبر من ثلاث أضاف إلى أربع أضعاف بيض الدجاج ويحتوي على كمية أكبر بخمس مرات من بيض الدجاج مثل عنصر الحديد وعنصر البوتاسيوم إذا تم مقارنته ببيض الدجاج، ويحتوى على مجموعة من الفيتامينات المهمة من حيث بداخله.

مثل فيتامينات (أ) و(د) وعناصر (الماغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والصوديوم والزنك والثيامين والريبوفلافين والنياسين) وفيتامين B6 وفيتامين ب 12 وذلك إذا تم تناولة بكمات متوازنة حيث أن الإفراط في تناول بيض السمان له أثار جانبية سيئة.

فوائد بيض السمان للأطفال

ذكرت الدكتورة شيرين عبدالعظيم رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين أن بيض السمان له فوائدة كبيرة وخاصة للأطفال، لما يحتوية من فيتامينات وفوائد عديدة، مثل:

يحمى من أمراض الجهاز الهضمي.

يعمل على تثوية جهاز المناعة.

يعد من فواتح الشهية.

يحمى من أمراض المعدة.

يعمل على نمو الأطفال بشكل سليم وصحى.

يعمل على تحقيق التوازن البدني والعقلي للأطفال.

يزيد معدل الذكاء.

يحسن عملية التمثيل الغذائي.

يقوم على تنشيط وتقوية الأعصاب.

يساعد على تخزين البروتينات في الجسم.

يقوى العظام والأظافر والأسنان .

يصلح كعلاج مساعد لتأخير النطق عند الأطفال.

فوائد بيض السمان فى علاج حساسية الأنف

يعمل بيض السمان على علاج حساسية الأنف سواء كانت هذة الحساسية تجاه الروائح أو الحساسية الموسمية التي قد تسببها حبوب اللقاح وتغير الفصول فمحتويات بيض السمان الغذائية تعمل على تهدئة حساسية الأنف مع إختلاف أنواعها، وبالتالي تعمل على تقليل أعراض الحساسية والقضاء عليها سريعاً.