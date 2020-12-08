وصفة طبيعية لتبييض الجسم في مدة قصيرة جداً ونتائج مضمونه

يعد تبييض الجسم هو حلم كل الفتيات الصغيرات أو المقبلات على الزواج والنساء المهتمات بأنفسهن وخاصة في وقتنا الحالي، وأن المصدر الرئيسي في تبييض الجسم وتوحيد لون البشرة هو شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم، وينتج اسمرار البشرة من جفاف الجلد وخاصة في فصل الشتاء بسبب قلة نسبة الماء في الجسم، واستخدام مستحضرات التجميل دائماً أيضا لها آثار سلبية على البشرة، يوجد كثير من الوصفات الطبيعية لتبييض الجسم وبنتائج مذهلة ولكن لا تظهر نتائجها إلا من خلال المواظبة على فعل أي خلطة يومياً ولمدة محددة، وسوف أقدم لكم في هذه المقالة نصائح ووصفة طبيعية لتبييض الجسم في مدة قصيرة بنتيجة مضمونة.مكونات الوصفة الطبيعية المستخدمة في تبييض الجسم
تحتوي وصفتنا على مكونات طبيعية ومتوفرة في أي منزل ومجربة وأعطت نتيجة مذهلة وهي كالتالي:-
- 2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من خل التفاح.
- عصرة ليمون.
نقدم لكم طريقة تحضير سريعة للوصفة لا تأخذ من حضرتك وقت كبير وهي كالتالي:-
- نحضر إناء ونضع به النشا وماء الورد ويتم خلطهم جيداً.
- نضيف إلي الخليط خل التفاح وعصرة الليمون ونمزجهم مع بعض حتى يصبح الخليط كريمي.
- نضع الخلطة على جسم نظيف مرطب بالماء، وذلك لمدة خمسة عشر دقيقة.
- بعد ذلك يغسل الجسم بالماء الفاتر، وتكرر هذه الوصفة يومياً لمدة عشرة أيام للحصول أفضل النتائج.
نصائح لتبيض الجسم
هناك كثير من الطرق التي يجب اتبعها لتبيض الجسم والحصول علي جسم ملمسه ناعم وهي كالتالي:-
- الإكثار من شرب الماء طوال اليوم لأنه يعمل على ترطيب البشرة وتجديدها.
- الاهتمام بنظافة الجسم للتخلص من الأوساخ والزيوت.
- يجب وضع واقي الشمس على البشرة عند التعرض لأشعة الشمس لأنها تعمل على ظهور بقع داكنة بالجلد ويصبح منظرها غير لائق بالبشرة.
- الإكثار من تناول الأطعمة المفيدة التي تحتوي على فيتامينات مهمة للجسم كالفيتامينات التي توجد في الفواكه والخضروات الطازجة، وتناول الأسماك بكثرة لأنها تحتوي على أوميجا 3 الضروري للأظافر والشعر والبشرة.
- عدم الإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون ذات السعرات الحرارية العالية.
- عدم إستخدام مستحضرات تجميل غير موثوق بها لأنها تحتوي على مواد كيميائية ضارة على البشرة عند استخدامها لفترات طويلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة طبيعية لتبييض الجسم في مدة قصيرة جداً ونتائج مضمونه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.