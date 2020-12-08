وصفة طبيعية لتبييض الجسم في مدة قصيرة جداً ونتائج مضمونه

يعد تبييض الجسم هو حلم كل الفتيات الصغيرات أو المقبلات على الزواج والنساء المهتمات بأنفسهن وخاصة في وقتنا الحالي، وأن المصدر الرئيسي في تبييض الجسم وتوحيد لون البشرة هو شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم، وينتج اسمرار البشرة من جفاف الجلد وخاصة في فصل الشتاء بسبب قلة نسبة الماء في الجسم، واستخدام مستحضرات التجميل دائماً أيضا لها آثار سلبية على البشرة، يوجد كثير من الوصفات الطبيعية لتبييض الجسم وبنتائج مذهلة ولكن لا تظهر نتائجها إلا من خلال المواظبة على فعل أي خلطة يومياً ولمدة محددة، وسوف أقدم لكم في هذه المقالة نصائح ووصفة طبيعية لتبييض الجسم في مدة قصيرة بنتيجة مضمونة.

مكونات الوصفة الطبيعية المستخدمة في تبييض الجسم

تحتوي وصفتنا على مكونات طبيعية ومتوفرة في أي منزل ومجربة وأعطت نتيجة مذهلة وهي كالتالي:-

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

عصرة ليمون.

طريقة تحضير الوصفة الطبيعية وكيفية الاستعمال

نقدم لكم طريقة تحضير سريعة للوصفة لا تأخذ من حضرتك وقت كبير وهي كالتالي:-

نحضر إناء ونضع به النشا وماء الورد ويتم خلطهم جيداً.

نضيف إلي الخليط خل التفاح وعصرة الليمون ونمزجهم مع بعض حتى يصبح الخليط كريمي.

نضع الخلطة على جسم نظيف مرطب بالماء، وذلك لمدة خمسة عشر دقيقة.

بعد ذلك يغسل الجسم بالماء الفاتر، وتكرر هذه الوصفة يومياً لمدة عشرة أيام للحصول أفضل النتائج.

نصائح لتبيض الجسم

هناك كثير من الطرق التي يجب اتبعها لتبيض الجسم والحصول علي جسم ملمسه ناعم وهي كالتالي:-