ترطيب البشرة قبل المكياج بخطوات سهلة وبسيطة لنعومة ونضارة مثالية

ترطيب البشرة قبل المكياج , كيف يُمكنني تَرطيب وجهي قبل المكياج، هذا السؤال تَسأله الكثير من الفتيات، لتَرطيب الوجه حسب نوع بشرتهم، مع الحفاظ على بشرتهم نَظيفة وبدون مشاكل.

ترطيب البشرة قبل المكياج

لهذا سَنُقدم لكي سيدتي أفضل الطرق لتَرطيب الوجه قبل المكياج لضمان ثباته، وللحصول على أعلى درجة تَرطيب للبشرة:-

تنظيف الوجه

قومي بتنظيف وجهك بحرص باستعمال مُنظف يُساعد في القضاء على الأوساخ والجراثيم، والأهم يَحتوي على مواد تَعمل على تَوحيد لون البشرة، ويَجعل البشرة ناعمة، ويُفضل اختيار مُنظف يُحافظ على تَوازن الأس الهيدروجيني، أو مُنظف حمضي أكثر لمُحاربة حب الشباب ومشاكل البشرة الدهنية.

علمًا بأنه من أهم الخطوات التي يَجب إتباعها قبل وضع الماكياج، ويُفضل استعمال مُرطب طبيعي آمن على البشرة، خالٍ من الزيوت، وخفيف على البشرة لا يَتسبب في حدوث تَكتلات بالماكياج، وذلك عن طريق تَطبيقه بنقاط بسيطة على البشرة مع القيام بفركه بحركات دائرية خفيفة، وتَركه حتى يَجف تمامًا.

تَطبيق المٌقشر

للتخلص من خلايا الجلد الميت، وحتى تَكون البشرة ناعمة كالحرير، ولا يَظهر تكتلات بالمكياج، ويُفضل استعمال مُقشر طبيعي بحبيبات صغيرة والفرك بحركات دائرية خفيفة حتى لا يَجعل البشرة جافة أكثر.

استعمال تونر

تُعتبر تَلك الخطوة هامة جدًا لصاحبات البشرة الدهنية، لغلق المسام، والتَحكم في زيوت البشرة، ولتَرطيب البشرة الجافة، ويُفضل اختيار النوع الذي يَحتوي على فيتامين ج، أو الذي يحتوي هيالورونات الصوديوم الاحتفاظ برطوبة البشرة، أو المصنوع من الأعشاب الطبيعية.

تَطبيق كريم العين

لأنه يٌساهم في توحيد اللون حول مُحيط العين والعمل على تَرطيبهم وتَغذيتها.

تَطبيق الكريم المُرطب

مهما كان نوع البشرة، ولكن في جميع الأحوال يَجب أن يَكون خفيف، وتطبيقه عن طريق الضغط الخفيف مع تَركه حتى يَجف تمامًا، مع الحرص على ألا يَتسبب في غلق المسام.

وفي الختام لابد أن تعرف سيدتي عند اتباعك للخطوات السابق ذكرها تستطيعي التَحكم بالبشرة بشكل سلس وسهل، مع المساهمة في جعل المكياج يَدوم طويلًا مثل أول ساعة تَم تَطبيقه فيها، وذلك فقط عند إتباع خطوات ترطيب البشرة قبل المكياج.