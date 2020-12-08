فوائد عسل البرسيم الصحية والتجميلية وكيفية استخدامه بالتفصيل

فوائد عسل البرسيم , أشخاص كثيرين يعشقون تناول عسل البرسيم دون نوعًا آخر من أنواع العسل الأخرى، نظرًا لأنه يَتميز بطعمه الشهي، واللذيذ، بالإضافة إلى فوائده التي لا تُعد ولا تُحصى، التي يُمكن من خلالها القضاء على أغلب المشاكل الصحية، لذا سَنتعرف على أبرز فوائد عسل البرسيم.

فوائد عسل البرسيم

يُقدم عسل البرسيم فوائد كثيرة لتَعزيز الصحة، والقضاء على الأمراض، وتَلك أبرز فوائده العظيمة:-

يٌساعد في القضاء على البكتيريا والفيروسات

يَصفه الطبيب أنه من أفضل المضادات الطبيعية التي تٌساعد في قتل البكتيريا والفيروسات، حتى أنه يُمكن استعماله كضمادة لعلاج الجروح، والقروح، مثل التخلص من البكتيريا التي تُصيب القدم السكري، وعلاج الجروح فيها.

يَحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة

احتوائه على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التي تُساعد في تَقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وتُعزيز صحة الرئة، بالإضافة إلى احتوائه على مجموعة من الأحماض الفينولية تُساعد في تَقوية الجهاز العصبي المركزي ومنع الإصابة بالسكتة الدماغية.

يَعمل على تنظيم ضغط الدم

يُوصي الأطباء بَتناول من ملعقة إلى ملعقتين من العسل كل يوم في الصباح الباكر، تُساعد في ضبط مستوى ضغط الدم، لذا يُمكن الاعتماد عليه بدلًا من تَناول أدوية ضغط الدم.

يَقضي على مشاكل الكبد

يَعمل على تَعزيز صحة الكبد، ويُساعد بشكل كبير في إيقاف نشاط خلايا الأورام بالكبد، بالإضافة إلى أنه يُساهم بشكل كبير في تَحفيز وظائف الأمعاء.

يُنظم مُستوى الكولسترول في الدم

تَناول عسل البرسيم بانتظام يُساعد بشكل كبير في تَنظيم مستوى الكولسترول في الدم، مما يُساعد في الوقاية من الإصابة بأمراض تَصلب الشرايين والأوعية الدموية.

علاج فعال وسريع للتخلص من السعال

يُمكن الاعتماد عليه في علاج التهابات الحلق، والقضاء على السعال، خاصًة لدى الأطفال، عن طريق وضع ملعقة صغيرة من عسل البرسيم + القليل من عصير الليمون مع كوب من الماء الدافئ، وتَناوله على مدار اليوم.

يَقضي على مشاكل الشعر

باحتوائه على مواد مضادة للبكتيريا يُمكن استخدامه في تَطهير فروة الرأس من البكتيريا والفطريات، وإزالة قشرة الرأس، مما يُساعد في القضاء على قشرة الرأس، حتى إنه يُعالج مشاكل الشعر الدهني، عن طريق فرك فروة الرأس بالقليل منه، وتَركه لمدة ثلاث ساعات ثم يٌشطف بالماء الفاتر.

يُعالج اضطرابات النوم ويَقضي على الأرق

تناول ملعقة من عسل البرسيم بانتظام قبل الخلود للنوم بسرعة، يٌساعد في الشعور بالراحة، والاسترخاء، لأنه يَقوم يرفع نسبة الأنسولين بشكل يٌساعد الجسم في الخلود للنوم بصورة أسرع.

يُعالج مشاكل البشرة الجافة

يَحتوي العسل على مواد تَعمل على تَرطيب البشرة الجافة، و للقضاء على التجاعيد، والخطوط، حتى أنه أثبت كفاءة كبيرة في علاج مشاكل حب الشباب، وتنظيم درجة الحموضة، لذا أصبح مُكون رئيسي في تَحضير أغلب مستحضرات التجميل مثل كريمات التجميل، ومركبات الشفاه، وواقي الشمس.