غسول منزلي رهيب بدون زيوت لتطويل الشعر 3 سم كل أسبوع ومنع تساقطه تماماً

تطويل الشعر 3 سم أسبوعياً ومنع تساقطه بدون بيض وبدون زيوت، فقط يمكنك إضافة عنصر واحد فقط إلى شامبو طبي نوعه جيد، واستعمليه كغسول مرتين أو ثلاثة في الأسبوع، وتمتعي بشعر قوي وكثيف مع استعادة قدرته على النمو والطول، حيث يتأثر الشعر الضعيف دوماً ويفقد قدرته على النمو بسرعة، ومن أجل الوصول لشعر صحي طويل وكثيف لا يتواجد به تكسرات أو فراغات، فسوف نعتمد على مكون واحد فقط يتواجد في جميع الصيدليات، ويعطي مفعول كالسحر من حيث تأثيره على صحة الشعر، كما سوف نقوم بتحضير غسول منزلي يناسب جميع أنواع الشعر لتسريع عملية تطويل الشعر وزيادة كثافته.

وصفة منع تساقط الشعر وزيادة طوله

عليكِ سيدتي فقط إضافة عدد 3 أقراص من folic acid إلى شامبو طبي مناسب حسب نوع الشعر، حيث يُفضل أن تبتعدي عن الأنواع التجارية، ويمكنك أيضا وضع نصف قرص وتذويبه في القليل من الماء وإضافة الشامبو الذي يكفي لغسلة واحدة إليه، ثم يتم غسل الشعر بالمزيج على أن يتم عمل تدليك لفروة الرأس بحركات دائرية وتركه لدقيقتين ثم شطف الشعر جيدا، ثم يغسل الشعر بالبلسم المناسب لشعرك وتركه قليلا ثم يتم شطف الشعر، ومن الاستعمال الأول سنلاحظ نتيجة رائعة من عدم التساقط وفرد الشعر وتنعيمه، وفي خلال أسبوع واحد سوف تحصلين على زيادة في طول شعرك بمعدل 3 سم على الأقل.

فوائد ال folic acid للشعر

ومن المعروف عن folic acid فوائده الرائعة للأظافر والشعر، ويتناوله الكثير من السيدات عن طريق الفم وله تأثير رائع في منع تساقط الشعر وزيادة طوله بشكل سريع جدا، حيث أن الكثير من الفتيات تعانين من مشكلة تساقط الشعر بسبب نقص عنصري الزنك والحديد وبعض الفيتامينات الهامة لصحة الشعر، كما يُعادل folic acid أقراص البيوتين المستورد والمعروف بأنه باهظ الثمن، ورغم ثمنه المُرتفع إلا أنه يعمل على زيادة كثافة شعر الجسم أيضا وهذا ما لا يفعله folic acid، حيث يمكنك تناوله عبر الفم كقرص يومي مع الاهتمام بتناول الأكل الصحي وشرب الماء باستمرار فيما يُعادل 2 لتر يوميا.

تحضير غسول مناسب لجميع أنواع الشعر

يمكنك استخدام هذا الغسول الطبيعي لتسريع معدل الزيادة في طول وكثافة شعرك، وتستطيعن تحضيره منزليا بكل سهولة من خلال وضع ملعقة كبيرة من بذور الكتان في كوب من الماء، ويتم تركه على النار حتى تمام الغليان ثم يتم تصفيته ويُخلط مع مقدار كوب صغير من الشامبو، ويمكن غسل الشعر بواسطته على أن يُترك على الشعر لدقائق مع التدليك قبل شطف الشعر بالماء وغسله بالبلسم كالمعتاد، ومع استمرارك في استعمال هذا الغسول لن تحصلين فقط على زيادة في طول شعرك، ولكنك لن تكوني في حاجة إلى استعمال فرد أو كيراتين الشعر مرة أخرى، وذلك لتأثيره الفعال في تنعيم الشعر ولمعانه.