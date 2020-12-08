ما دوت الخليج اعراض الخلعة في المعدة وكيف يمكن الوقاية منها، موضوع صحي مهم كون الخلعة او اعصاب المعدة مشكلة يعاني منها الكثيرون وتنعكس سلباً على حياتهم بشكل عام.

والخلعة دوت الخليج حالة نفسية نتيجة العصبية والخوف الذي يكبته الإنسان في داخله ولا يعبر عنه إلا في حالات الخوف والقلق. ما يتسبب بالشعور بالالم الشديد في المعدة وعدم القدرة على تناول اي من المأكولات والمشروبات، مع اعراض اخرى مثل التقيؤ.

يصاب الجميع بدون استثناء بالخلعة وفي مختلف الاعمار، ولا تعد مرضاً إلا في حال تجاوزت الطبيعي وباتت تؤثر سلبياً على حياة الانسان.

وقبل الخوض في اعراض الخلعة في المعدة، فلنتعرف سوياً على اسباب هذه المشكلة وطرق الوقاية منها.

ما دوت الخليج اسباب الخلعة في المعدة

تؤدي اسباب عدة للاصابة بالخلعة في المعدة، وعلاج كل منها حسب حالته يساعد في علاج هذه المشكلة والوقاية منها.

وابرز اسباب الخلعة في المعدة دوت الخليج التالية:

• سوء الحالة النفسية: التي تحدث نتيجة الضغوطات النفسية في الحياة والعمل والاسرة وغيرها. ما يسبب الضغط على اعصاب المعدة بشكل شديد والاصابة بالخلعة ومضاعفاتها.

• حساسية الطعام: الاشخاص ممن لديهم حساسية من تناول بعض الاطعمة، قد يعانون من مشاكل اعصاب المعدة والخلعة. واكثر الاطعمة التي تسبب الحساسية دوت الخليج الحليب ومشتقاته، والطماطم، والبقوليات، والبيض وغيرها.

• تناول الاطعمة الحادة: وهي الاطعمة التي تحتوي على البهارات والفلفل الحار او التي تحتوي على كمية كبيرة من الزيوت والدهون مثل الوجبات السريعة، وتسبب هذه الاطعمة الخلعة في المعدة.

• عادات الاكل السيئة: منها تناول الطعام بسرعة او الجلوس غير المريح اثناء الاكل، اضافة لعدم مضغ الطعام جيداً وشرب المياه الغازية او المشروبات الغازية مع الاكل.

• تناول الطعام ليلاً: أكثر ما يزعج المعدة ويتسبب بالخلعة هو تناول الطعام في وقت متأخر من الليل خاصة قبل التوجه للنوم. ويعود السبب في ذلك لتباطؤ عملية الهضم ما يجعل الطعام يبقى في المعدة لوقت اطول.

• تناول بعض الادوية: ومعلوم ان الادوية قد يكون لها تأثيرات جانبية غير حميدة منها الخلعة في المعدة.

• نمط الحياة السيء: الذي يخلو من ممارسة الرياضة او القيام بأي نشاط بدني، فضلاً عن التدخين وعدم شرب الماء بكميات كافية.

• مشاكل الهضم: الناتجة عن الاصابة بقرحة المعدة وارتجاع المريء ومتلازمة القولون العصبي، وهي حالات من مشاكل الجهاز الهضمي الاعتيادية والتي تسبب الخلعة في المعدة.

• الم المعدة: يجعل المعدة تتمدد ما يزيد من الضغط عليها ويتسبب بالاصابة بالخلعة المزعجة.

ما دوت الخليج اعراض الخلعة في المعدة

تتسبب الخلعة في المعدة بالاعراض التالية:

• الشعور بألم في منطقه البطن من متوسط إلى شديد الحدة.

• انتفاخ المعدة والأمعاء وتراكم الغازات.

• تغيرات مفاجئة في الشهية، اذ يمكن أن يشبع المرء يشبع من كمية قليلة جدًا من الطعام أو تجده يتناول كميات أكبر.

• حرقة المعدة وارتجاع المريء.

• تغيرات حرارية كالتعرق الزائد.

• الغثيان والتقيؤ.

• بطء وعسر الهضم.

• تشنجات المعدة والقولون والإصابة بتقلصات المعدة.

• الإسهال الشديد أو الإمساك أو التناوب بينهما.

كيف يمكن الوقاية من الخلعة في المعدة

اضافة الى العلاج الذي يصفه الطبيب المختص حسب كل حالة صحية او نفسية، والعلاجات الطبيعية المنزلية بدون افراط، يمكن الوقاية من الخلعة في المعدة باتباع النصائح التالية:

• التعامل بجدية مع الاسباب الكامنة وراء الخلعة في المعدة.

• اتباع نظام غذائي صحي خفيف على المعدة، سهل الهضم وقليل الدهون والسعرات الحرارية يحتوي الكثير من الألياف، والابتعاد عن الوجبات السريعة والجاهزة والأطعمة والمشروبات الغنية بالسكريات.

• تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة خاصة قبل النوم وتقسيم الطعام الى 5 وجبات على مدار اليوم.

• شرب الماء وترطيب الجسم بشكل كافي يومياً.

• تقليل كمية الكافيين المستهلكة يومياً للتخفيف من التوتر والجفاف اللذين تسببهما المشوربات الغنية بالكافيين.

• استشارة الطبيب وعدم تجاهل أياً من مشاكل الهضم المعهودة والتي يمكن ان تتحول الى خلعة في المعدة.

• الحفاظ على وزن صحي ومثالي من خلال حمية متوازنة يضعها خبير التغذية حسب حاجة كل شخص.