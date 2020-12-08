تعرف على أطعمة مفيدة لالتهاب الحلق

يقدم خبراء الصحة نصائح تحتوي أطعمة مفيدة لالتهاب الحلق ينصح بتناولها إذا كنت تعاني من التهاب الحلق في فصل الشتاء، نتيجة عدوى بكتيرية مصحوبة بأعراض نزلات البرد.

أطعمة مفيدة لالتهاب الحلق

هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تخفف من آلام التهاب الحلق وتساهم في تسريع العلاج ومنها

الكركم

يساعد في تخفيف التهاب الحلق، وذلك بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ويمكن مزجه مع الحساء والشاي وبعض العصائر.

البيض المخفوق

مفيد في علاج التهاب الحلق، لأنه سهل البلع ويحتوي على مواد مضادة للالتهابات مثل أوميجا 6 والبروتينات.

الخضار المطبوخة

هي من الأطعمة سهلة البلع وغنية بالمعادن والفيتامينات التي تساعد على تقوية جهاز المناعة.

حساء الدجاج

يساعد في تعويض نقص السوائل في الجسم المصاحب لالتهاب الحلق، وتعمل الأغشية في الجسم على امتصاص السوائل بسبب قدرتها على ذلك نتيجة التعويض.

اللبن الرائب

يعتبر غذاء مفيد لالتهاب الحلق لعدة أسباب أهمها أنه بارد وسهل البلع ويحتوي على بكتيريا مفيدة تساعد على تقوية جهاز المناعة.

العسل

يعتبر من أكثر الأطعمة المفيدة التي تعالج التهاب الحلق، لأنه مضاد للفيروسات التي يمكن أن تسبب التهاب الحلق.

يجب تجنب تناوله للأطفال دون سن العام لمنع حدوث التسمم، كما يجب الحرص على عدم زيادة الكمية، لأن الزيادة قد تسبب تثبيط جهاز المناعة بسبب السكر.

البطاطس المهروسة

تساعد البطاطس بشكل عام على عمل وتقوية جهاز المناعة لاحتوائها على مضادات الأكسدة والفيتامينات والعناصر مثل المغنيسيوم.

والجدير بالذكر أن معظم العناصر موجودة في قشر البطاطس، من المهم الحرص هرس القشرة، والحرص على عدم تناول البطاطس ساخنة لتجنب آلام التهاب الحلق.

الثوم

يحتوي على خصائص مضادة البكتيريا تخفف الآلام المصاحبة لالتهاب الحلق، كما يتميز بأنه متعدد الاستخدامات لأنه يمكن استخدامه في الحساء والحليب.

الأسماك

تحتوي الأسماك على مضاد الالتهابات وتعالج التهابات الحلق مثل البروتينات وأوميغا 3 والزنك.