اسهل طرق لعمل صوص التغميس Dipping sauce في خمس دقايق بس

النهاردة هنشوف مع بعض طرق لعمل صوص التغميس Dipping sauce ، الوصفات سهلة ولذيذة وتقدري تاكليهم مع كل حاجة ، شرايح لحمة, قطع فراخ, ناجتس, خضار ، تقدري تاكليهم مع اي سناكس تحبيه ، تعالوا نتعرف على المكونات والطريقة بالتفصيل.
طرق لعمل صوص التغميس Dipping sauce:
1- صوص الفجل بالمايونيز:
– ¼ كوباية مايونيز.
– 2 معلقة كبيرة فجل مفروم.
– ¼ معلقة صغيرة بابريكا مدخنة او عادية لو مش متوفرة المدخنة.
– ملح وفلفل حسب الرغبة.
2- صوص المسطردة بالعسل:
– ¼ كوباية مسطردة.
– 2 معلقة كبيرة مايونيز.
– 2 معلقة كبيرة عسل.
– ¼ معلقة صغيرة ملح.
3- صوص الطحينة:
– ¼ كوباية طحينة.
– 2 معلقة كبيرة عصير ليمون.
– 1 فص ثوم مبشور.
– ½ معلقة صغيرة ملح.
– ¼ معلقة صغيرة كمون مطحون.
– 2 معلقة كبيرة او اكتر حسب ظبط القوام مية متلجة.
4- صوص الكاتشب الحار:
– ¼ كوباية كاتشب حار.
– ½ معلقة كبيرة من صوص ورسيستيرشاير (متوفر في الهايبر ماركت ولو مش موجود تقدري تعمليه في البيت بسهولة اخلطي ½ كوباية من خل التفاح, 2 معلقة كبيرة مية, 2 معلقة كبيرة صويا صوص, 1 معلقة كبيرة سكر بني, 1 معلقة صغيرة مسطردة بودر, ¼ معلقة صغيرة بصل بودر, ¼ معلقة صغيرة ثوم بودر, ¼ معلقة صغيرة كمون بودر, فلفل اسود حسب الرغبة ، اخلطي المكونات كلها مع بعض وحطيها على النار تغلي لحد ما تلاقي ريحته ظهرت ، حوالي 45 ثانية ، بعدها ارفعيه من على النار ، وسيبيه يبرد وكده يبقى الصوص جاهز).
– ½ معلقة صغيرة من صوص السراتشا والكمية حسب الرغبة لو عايزة الصوص حار اكتر او اقل (والصوص متوفر في الهايبر ماركت ولو مش موجود تقدري تعمليه في البيت ، عبارة عن حوالي 700 جرام فلفل احمر حار متقطع نصين, 3 فصوص ثوم, 2 معلقة كبيرة ثوم بودر اختياري, 2 معلقة كبيرة سكر ابيض, 1 معلقة كبيرة سكر بني, 1 معلقة كبيرة ملح وممكن تزودي حسب الحاجة, ½ كوباية خل ابيض ممكن تزودي حسب الحاجة, مية حسب الحاجة ، للتحضير اخلطي الفلفل الاحمر وفصوص الثوم والثوم البودر والملح والسكر الابيض والبني واضربي المكونات في الخلاط لحد ما يبقى معجون خشن ، انقليه لبرطمان ازاز واقفليه وخزنيه في درجة حرارة الغرفة لمدة 7 ايام مع التقليب يوميا ، بعد اسبوع صبي مزيج الفلفل في حلة على نار متوسطة وضيفي له الخل وسيبيه يغلي وبعدين قللي النار وسيبيه على نار هادية لمدة 5 دقايق ، ارفعيه بعدها من على النار وسيبيه يبرد واهرسيه في الخلاط لمدة من 2 – 3 دقايق لحد ما يتكون عجينة ناعمة ومتجانسة ولو لقيتي المزيج سميك اوي ممكن تضيفي له مية تخففيه لحد ما توصلي للقوام المناسب ، صفي الخليط على مصفى واضغطي عليه بالمعلقة عشان تتخلصي من اي قطع خشنة ، دوقيه واظبطي الملح بتاعه وطعمة لو عايز اضافة خل تاني, مية, سكر ثوم بودر حسب ذوقك ، كده يبقى الصوص جاهز انقليه في برطمان ازاز مكحم الغلق واحفظيه في التلاجة لمدة ممكن توصل ل 6 شهور).
5- صوص الثوم:
– ½ كوباية مايونيز.
– 1 فص ثوم صغير مبشور.
– ½ معلقة كبيرة عصير ليمون.
6- صوص افوكادو رانش:
– ¾ كوباية كريمة طبخ.
– ¼ كوباية مايونيز.
– 1 ثمرة افوكادو.
– 1 معلقة كبيرة توابل رانش (عبارة عن 1/2 كوباية لبن بودرة, بقدونس مجفف, شبت مجفف, ثوم بودر, بصل بودر, ملح, فلفل اخلطيهم مع بعض وكده تبقى توابل الرانش جاهزة).
– 1 معلقة صغيرة عصير ليمون.
– مية حسب الحاجة.
7- يم يم صوص:
– 1 كوباية مايونيز.
– 1 معلقة كبيرة صلصة طماطم او كاتشب.
– 3 معالق صغيرة مية.
– 2 معلقة صغيرة سكر ابيض.
– 2 معلقة كبيرة زبدة سايحة.
– ½ معلقة كبيرة بابريكا.
– ½ معلقة كبيرة ثوم بودر.
– واختياري ممكن تضيفي اي نوع صوص حار, شطة, صوص سراتشا لو عايزة الصوص حراق.
8- صوص المارينارا:
– 227 جرام صلصة طماطم.
– 1 معلقة كبيرة زيت زيتون.
– 1 فص ثوم (او 1/8 معلقة صغيرة ثوم بودر).
– 3 – 4 اوراق ريحان (او 1 معلقة صغيرة ريحان مجفف ولكن اتأكدي انه طازة).
– اختياري للطعم الحار ممكن تضيفي رشة شطة.
طريقة عمل كل الصوصات هتخلطي المكونات كلها مع بعض ، لحد ما يبقى عندك مزيج ناعم ، وبعدها حطيه في التلاجة لمدة ساعة على الاقل قبل التقديم ، وتقدري تحفظيهم في برطمانات محكمة الغلق في التلاجة لمدة توصل لاسبوع.
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