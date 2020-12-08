اسرار الجبنه الموتزريلا المطاطيه لمحلات البيتزا المشهوره بأقل تكلفة وبمكونات من بيتك

طريقة عمل الجبن المطاطية في المنزل تعتبر الجبن المطاطية من أنواع الجبن الرئيسية في عمل البيتزا والكثير من الأطباق المتنوعة منها المخبوزات والفطائر، لذا يكون من الضروري توفرها في المنزل، ونقوم بشرائها من الخارج، ولكن ما بالك أن تقومي بعمل الجبن المطاطية في المنزل بمكونات بسيطة وبطعم ولا أروع. طريقة عمل الجبن المطاطية بالمنزل طريقة عمل الجبن المطاطية بالمنزل تعرفي معنا على طريقة عمل الجبن المطاطية في المنزل مثل أشهر المحلات وبجودة كبيرة: 2 كوب من الحليب كامل الدسم.

ملعقتين من النشا.

20 جرام من الزبدة السائحة.

100 جرام من الجبن الشيدر المبشور.

رشة ملح.

200 جرام من الجبن الرومي.

فلفل أسود. طريقة التحضير: في إناء عميق نقوم بوضع كلاً من الحليب والنشا ومن ثم تخلط المكونات بشكل جيد حتى يتم إذابة النشا.

نقوم الإناء من على النار، وبعد ذلك يضاف لها الجبن الرومي ومن ثم الجبن الشيدر المبشور، تقلب المكونات بشكل جيد حتى تتجانس، وتذوب الجبن بها كلياً.

بعد ذلك نقوم بإضافة ملخ الطعام والفلفل الأسود وتقلب ومن ثم نضع عليها الزبدة ونستمر في الخلط حتى تتجانس جيداً.

بعد الانتهاء من تحضيرها نقوم بسكب المزيج على البيتزا الجاهزة بشكل مباشر. استخدامات الجبن المطاطة المتنوعة يتم استخدامها في عمل أطباق البيتزا الشهية. تستخدم في حشو الباتية والمخبوزات والفطائر بأنواعها المختلفة. تستخدم في عمل النجرسكو. تضاف للبطاطس المقلية بالجبن المطاطية. نلاحظ الكثير من الأشخاص يحرص على وضعها بالمكرونة البشاميل. طريقة التحضير:استخدامات الجبن المطاطة المتنوعة

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