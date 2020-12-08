أقوي وصفة لتنعيم وتكثيف الشعر بمكونات طبيعية تمنحك نعومة رهيبة من أول مرة، ترغب جميع النساء في الحصول علي شعر ناعم وأن تبدو في إطلاله رائعة حيث أن الشعر هو تاج المرأة، كما تريد أن يكون دائماً في أحسن صورة وذلك حتي تتغلب علي مشاكل الشعر الجاف والخشن، ولكن تلجأ العديد من الفتيات والسيدات إلي استخدام المنتجات الكيميائية أو المكواة لفرد وتنعيم الشعر مما يعرضه للتلف الشديد، وعلي الرغم من أن هذه المنتجات باهظة الثمن إلا أنها تقوم بشراؤها للحصول علي شعر صحي وناعم مثل الحرير.

وصفة طبيعية لتنعيم الشعر وتكثيفه تجعله ناعم كالحرير من أول استعمال

تنعيم وتكثيف الشعر هو أمر هام جداً للمرأة ولكن يتعرض الشعر للكثير من العوامل التي تتسبب في مشكلة خشونة الشعر، مثل اتباع طرق خاطئة في العناية بالشعر أو استخدام الصبغات التي تحتوي علي مواد كيميائية بصفة مستمرة مما تؤدي إلي جفاف الشعر، ولهذا سوف أقدم لكي في هذا المقال أقوي وصفة لتنعيم وتكثيف الشعر بمكونات طبيعية تمنحك نعومة رهيبة من أول استعمال.

وصفة البيض وزيت اللوز لتنعيم وتكثيف الشعر

يعد البيض من أهم المكونات المستخدمة في تنعيم وتكثيف الشعر، وذلك لأنه يحتوي علي كمية كبيرة من البروتينات والأحماض التي توفر الترطيب والنعومة للشعر، أما زيت اللوز فهو من الزيوت القوية التي تساعد في جعل الشعر ناعم الملمس لاحتوائه علي فيتامينات وخصائص هامة لصحة الشعر وتكثيفه.

2 بيضة.

2 ملعقة من زيت اللوز.

1/2 كوب من الزبادي.

قومي بكسر البيض في وعاء ثم يخفق جيداً وبعد ذلك أضيفي زيت اللوز والزبادي ونخلط المكونات حتي تتجانس.

يتم وضع الوصفة علي فروة الرأس والشعر ثم يغطي الشعر بغطاء بلاستيكي، وتترك وصفة البيض وزيت اللوز لمدة 30 دقيقة.

يغسل الشعر بالماء البارد والشامبو ويتم تكرار هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحصول علي تنعيم وتكثيف رائع للشعر.

مكونات وصفة تنعيم وتكثيف الشعرطريقة تحضير وصفة تنعيم وتكثيف الشعر وكيفية تطبيقها