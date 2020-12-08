طريقة عمل مقبلات شهية ولذيذة مثل المطاعم بخطوات سهلة وبسيطة،تعتبر المقبلات من المأكولات الخفيفة والشهية والتي يتم تناولها قبل الوجبات الرئيسية كنوع من فتح الشهية خاصة للأطفال، وتتعدد أنواع المقبلات ما بين السلطات والمقالي وغيرها حيث يمكن تحضيرها بسهولة وبخطوات بسيطة تنال إعجاب أفراد الأسرة، كما تتميز بمذاق لذيذ ورائع.مقبلات شهية سريعة التحضير في المنزل وأفضل من المطاعم
المقبلات هي الأطباق الجانبية التي يمكن تحضيرها بكل سهولة في المنزل بدون وقت أو مجهود، وتساعد المقبلات علي فقدان الوزن والسعرات الحرارية في الجسم، وهناك أفكار رائعة لعمل مقبلات شهية وسريعة التحضير مثل السمبوسك وسلطة الفتوش والكبيبة وغيرها، ولهذا سوف أقدم لكم نوع من القبلات شهي وسريع والطعم رائع وهذا النوع هوسلطة المقالي الشهية واللذيذة بالصوص الأبيض
تعد سلطة المقالي من أفضل أنواع المقبلات سريعة التحضير وأشهرها في المطاعم، نظراً لما تتمتع به من مكونات سهلة وبسيطة مما تجعلها لذيذة المذاق ويفضلها الكبار والصغار.مكونات سلطة المقالي
- 3 حبات بطاطس مكعبات.
- 2 حبة باذنجان مكعبات.
- خبز عربي مقطع مكعبات.
- خس مقطع صغير.
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- 1 كوب لبن.
- 3 ملاعق كبيرة مايونيز.
- 2 ملعقة كبيرة طحينه.
- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- قومي بقلي الخبز والبطاطس والباذنجان في زيت غزير ساخن بعد رش النشا عليهم لعدم امتصاص الزيت.
- قومي بتحضير الصوص لسلطة المقالي وهي بوضع المكونات في وعاء عميق وخلطهم جيداً.
- في طبق التقديم نضع الخس ثم نصف الخبز والبطاطس والباذنجان وتوزيعهم جيداً، ثم نضع من الصوص وبعد ذلك النصف الأخر من المكونات وباقي الصوص علي الوجه وبالهناء والشفاء.
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