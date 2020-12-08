مقادير عجينة العشر دقائق وخطوات تجهيز البيتزا

مقادير عجينة العشر دقائق، تهتم الكثير من سيدات البيوت لتجهيز أشهى المعجنات والحلويات فى المنزل بعيداً عن شرائها من الخارج حتى تكون أمانة وتحافظ على صحة أبنائها وعائلتها، حيث يمكنك تجهيز عجينة ال العشر دقائق بخطوات سهلة وبسيطة حتى تتمكني من تجهيز أشهى المعجنات المحشية في المنزل ولها مذاق رائع ومميز، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم بشكل تفصيلي على مقادير عجينة العشر دقائق بالتفصيل.

مقادير عجينة العشر دقائق

المكونات، 2 كوب من الطحين أو الدقيق واثنين كوب من الماء الدافئ وملعقتين من السكر وربع ملعقة صغيرة من الملح وملعقتين من الخميرة.

مكونات العجينة الثانية، ثلاث أكواب من الطحين ونضع كوب من الحليب البودرة أو نصف كوب من الزيت النباتي.

طريقة عمل البيتزا بعجينة العشر دقائق

حتى تتمكني من تجهيز عجينة العشر دقائق تقوم بتجهيز وعاء كبير واضافة فيه الطحين وملعقتين من الخميرة الفورية والسكر ثم ضعي الماء الدافئ قلبي المكونات مع بعضها ثم ضعي الملح واستمري بتقليب المكونات مع بعضها حتى تتجانس ثم قم بتغطيتها لمدة عشر دقائق.

في الخطوة التالية تقومي بأحضار الوعاء وضيفي إليه ثلاث أكواب من الطحين وربع كوب من الحليب البودرة ونصف كوب من الزيت النباتي وتقلب المكونات مع بعضها حتى تصبح متماسكة ولا يوجد فيها أي تكتلات بعد ذلك اتركيها لمدة عشر دقائق أخرى حتى تتخمر جيداً بعد ذلك ابدئي باستخدام العجينة في تجهيز أشهى أنواع المعجنات والفطائر اللذيذة والشهية.