معجنات تركية خطييره بدون فرن وطريقة عملها سهلة وسريعة

تعد المعجنات التركية من أشهر أنواع المعجنات الشهية واللذيذة، كما أن عليها إقبال كبير لكونها هاشة ومميزة الطعم ولها مذاق أكثر من رائع ويمكن لكثير من النساء وربات البيوت تحضيرها في المنزل بكل سهوله من الآن بعد أن نقدم إليكم أفضل طريقة لتحضير المعجنات التركية بدون الفرن.طريقة تحضير المعجنات التركية بدون الفرن
هي من أفضل أنواع المعجنات التي يمكن تحضيرها بكل سهولة في المنزل والتي يتم تحضيرها كما يلي:مقادير المعجنات التركية:
- 4 كوب دقيق أبيض.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- 2/1 كوب زيت.
- 1 كوب ماء فاتر للعجن.
- رشة صغيرة من الملح.
- قومي بإحضار ربع كوب من المياه الساخن وضيفي له الخميرة والسكر وتغطيتها وتتركيه جانباً حتى تذوب وتتخمر.
- ضعي الدقيق في وعاء مع رشة من الملح وقلبي المكونات ثم يوضع الزيت وقلبي ومن بعدها يوضع خليط الخميرة وابدئي في العجن وإذا كانت غير لينة فأضيفي القليل من الماء وتغطيتها واتركيها حتى أن ترتاح لمدة ساعة لتتخمر.
- ثم عليكِ بتقسيم العجينة لكور ومن ثم فردها حتى تكون رقيقة، وبعدها يوضع الحشو عليها بالمنتصف ويوضع عليها النصف الأخر لتكون على هيئة القطايف.
- واحضري طاسة ضعيها على النار وضيفي لها ملعقة كبيرة من الزبدة ومن ثم توضع الفطائر وتترك حتى تستوي من الجانبين على نار هادئة ومن ثم يتم تناولها بالهناء والشفاء ويمكن استخدام العجينة في عمل البيتزا.
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