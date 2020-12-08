معجنات تركية خطييره بدون فرن وطريقة عملها سهلة وسريعة

تعد المعجنات التركية من أشهر أنواع المعجنات الشهية واللذيذة، كما أن عليها إقبال كبير لكونها هاشة ومميزة الطعم ولها مذاق أكثر من رائع ويمكن لكثير من النساء وربات البيوت تحضيرها في المنزل بكل سهوله من الآن بعد أن نقدم إليكم أفضل طريقة لتحضير المعجنات التركية بدون الفرن.

هي من أفضل أنواع المعجنات التي يمكن تحضيرها بكل سهولة في المنزل والتي يتم تحضيرها كما يلي:

4 كوب دقيق أبيض.

1 ملعقة كبيرة خميرة.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

2/1 كوب زيت.

1 كوب ماء فاتر للعجن.

رشة صغيرة من الملح.