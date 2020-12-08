كنز فى بيتك اغلى من الذهب يعالج جميع امراض الجسم ووداعا للامراض بهذه المعجزه

يوجد الكثير من الأعشاب والخضروات والفاكهة وبعض من الزيوت الطبيعية التي يتم استخدامها في علاج الكثير من الأمراض المختلفة والتي تصيب الإنسان منذ القدم، حيث أن معظمها يحتوي على مواد وعناصر فعالة تحسن وتفيد الصحة بوجه عام، وسوف نقدم لكم أفضل العلاجات الطبيعية والتي تعالج الأمراض الذي يعاني منها.

يعاني العديد من الأشخاص من بعض الأمراض الذي يمكن معالجتها بالطرق والوصفات الطبيعية ومنها التالي:

علاج عسر الهضم:

هو من أحد الأمراض الذي يعاني منها معظم الأشخاص ويمكن معالجته عن طريق تناول مشروب الكمون والزنجبيل والقرفة المغلي، مع تناول الزبادي واللبن الرائب، وتناول كوب من النعناع المغلي المضاف له ربع ملعقة كمون وعصير الليمون.

علاج القولون العصبي:

تناولي خليط مكون من الينسون والشمر المغلي، كما يمكن معالجته بتناول خليط الكاموميل وقطرات زيت الزيتون، وهذا من الوصفات الطبيعية التي تعالج مشاكل القولون العصبي.

علاج تنظيف الكبد:

هناك الكثير من العلاجات التي يمكن أن يتم استخدامها لتنظيف الكبد مثل تناول عصير البطيخ وعصير العنب، كما يجب ان يتم التوقف عن تناول الأطعمة لمدة من ثلاثة أو خمسة أيام والاكتفاء بشرب العصائر الطبيعية والمياه مثل البرتقال والجوافة والطماطم والليمون والبرتقال، بالإضافة إلى الكيوي والعنب والبطيخ في حال الشعور بالجوع، وتناولي كوب من الماء الفاتر المحلى بملعقة من عسل النحل صباحاً.

القضاء على رائحة الفم الكريهة:

مضغ حبات الشمر الحلو، الغرغرة بالماء الفاتر وقليل من الملح ومضغ أوراق البقدونس وأعواد القرفة والنعناع.