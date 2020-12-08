اقوى خلطه سريه للقضاء على شيب الشعر نهائيا وللابد أقوى من السحر

تحتوي أوراق الكاري على العديد من الفوائد لبصيلات وجذور الشعر، كما أنها تعمل على تغذية وترطيب فروة الرأس وتعالج بعض من الأمراض ولكن لها تأثير سحري وفعال على التخلص من الشعر الابيض نهائياً، ويكون هو من أفضل الحلول الطبيعية التي يمكن اللجوء إليها بدلاً من الاستعانة بالصبغات متعددة الألوان التي تخفي الشعر الابيض وليس التخلص منه نهائياً.

تعد واحدة من أفضل أنواع الأعشاب التي تستخدم في علاج بعض الأمراض والمشكلات الجمالية كمشاكل الشعر والشيب المبكر ومن أبرز فوائدها التالي:

تجعل بصيلات الشعر تتنفس.

تقوي الشعر وتغذيه.

تساهم في ترميم فروة الرأس.

تعالج الشعر التالف والضعيف.

تمنع من تساقط الشعر.

تعمل على إصلاح جذور الشعر.

تسرع من عملية نموه وإطالته وكثافته.

تقضي أوراق الكاري على الشعر الابيض.

تعتبر أوراق الكاري من أفضل أنواع العلاجات الطبيعية الفعالة التي قد اكتشفت للقضاء على الشعر الابيض وهي متواجدة في محلات العطارة وهو من أفضل الأعشاب التي تقوم باستخدامها نساء الهند لحل تلك المشكلة والتي تستخدم كما يلي:

وصفة أوراق الكاري وجوز الهند:

قومي بغلي حفنة من أوراق الكاري مع نصف كوب من زيت جوز الهند ويكون من الأفضل إذا تم سحق أوراق الكاري أولاً، وتترك على النار حتى يتغير لونها لمدة 8 دقائق لتصبح سوداء، ترفع من على النار وتصفى للحصول على الزيت والتخلص من الشوائب ثم تحفظ بعلبة محكمة الغلق، وتستخدم عن طريق تدليك فروة الرأس بالخليط قبل النوم وغسله في الصباح بالماء الفاتر والشامبو ويكرر استخدامها 3 مرات في الأسبوع.