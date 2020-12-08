طريقة عمل شيش برك باللبن، هي أكلة محببة كانت نشأتها في تركيا ثم انتشرت عند أهل الشام ومنها إلى باقي الدول العربية فهي من الأكلات الخفيفة الهضم وذات قيمة غذائية كبرى، فهي تحتوي على البروتين لدخول مكون اللحم في طريقة الصنع كما تحتوي على الكالسيوم لدخول اللبن في مكونات الصنع كما تحتوي على النشويات ألازمة للطاقة .

طريقة عمل شيش برك باللبن، خطوة بخطوة مثل المحترفين، الشيش برك هي أكلة تناقلها أهل الشام وأصبحت أكلة يتقنها كل بيت شامي لسهولة الطبخ والمكونات التي تتواجد في كل بيت عربي فهي أكلة لا تحتاج إلى تجهيزات أو مواد غريبة على المطبخ العربي، برع أهل الشام في طريقة صنع الشيش برك وأدخلو عليه العديد من اللمسات الشامية المشهورة بالطعم اللذيذ والآن نتعرف سوياً على طريقة الطهي من المطبخ الشامي.

طريقة عمل شيش برك باللبن

الشيش برك بالبن تطبخ على مرحلتين الأولى مرحلة العجين وهي هامة جداً للحصول على شيش برك مميز وناجح و عن مكونات العجين فهي:_

ماء للعجن.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

كوب من الطحين الأبيض.

طريقة صنع عجين الشيش برك

قومي بإحضار طبق عميق للعجن ضعي بداخلة كوب الدقيق مع نصف ملعقة الملح ثم قومي بصب الماء شيء فشئ مع التقليب بملعقة خشبية حتى يمتزج الماء مع الطحين ثم قومي بعجن الطحين المبتل بالماء بيديك جيداً حتى تحصلي على القوام المناسب للعجن وتشكيل العجين.

الخطوة الثانية قومي بوضع العجين على الطاولة وبواسطة نشابة قومي بفرد العجين على السطح ثم بواسطة قطاعة أو فنجان صغير قومي بتقطيع العجين على هيئة دوائر مثل القطايف تماماً و أتركية يرتاح ثم قومي بتحضير الحشو.

طريقة صنع حشو الشيش برك

مكونات حشو الشيش برك:_

بصلة متوسطة الحجم.

رشة من القرفة المطحونة.

ملعقة زيت.

250 جرام من اللحم المفروم.

كيلو لبن بحسب المتواجد ( جاموسي أو بقري _ أو لبن ماعز).

ثوم مفروم مقدار ملعقة صغيرة أو فصين من الثوم.

كوب صغير من الكثبره الخضراء المفرومة.

ملعقة صغيرة شطه.

نعناع مجفف.

فلفل أسود.

فلفل أبيض.

طريقة تحضير الحشو

نضع إناء الطبخ على النار ونضع كمية من الزيت ثم نقوم بوضع البصل بعد تقطيعه ونقوم بتقليبه حتى يظهر الرائحة المعروفة للبصل أو ما يسمى بتشويح البصل ثم نضع اللحم المفروم ونقوم بتقليبه مع البصل جيداُ ثم نقوم بإضافة القرفة والملح والفل الأسود والفلفل الأبيض وملعقة الشطة ونقوم بالتقليب الجيد ثم نقوم بتهدئة النار إلى أقل درجة ونتركه حتى ينضج مع التقليب كل 3 دقائق حتى يتم النضج لكافة قطع اللحم المفروم.

بعد ذلك نقوم بوضع الحشو داخل قطع العجين كما بالصورة ثم نقوم بغلقة تماما مثل القطايف وبعد ذلك قومي بتحمير الشيش برك في مقلاه وأخرجيها بعد التحمير على ورق زبدة كي يمتص الزيت المتبقي من عمليه التحمير.

نأتي للخطوة الأخيرة في طريقة صنع الشيش برك وهي صوص اللبن اللذيذ

طرقة عمل صوص اللبن للشيش برك في إناء عميق نضع اللبن ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من النشا وقليل من الملح وتقليبهم على النار ثم نترك اللبن على نار هادئة مدة خمس دقائق، وفي إناء أخر نقوم بوضع قليل من الزيت أو الزبدة ونقوم بوضع الثوم مع التقليب السريع ونقوم بإضافة الكثبرة الخضراء والنعناع للمسة نهائية لذيذة.

نحضر طبق التقديم ونضع فيه الشيش برك ثم نصب اللبن فوقة وهو ساخن ثم نقوم برش خليط الثوم والكثبرة والنعناع على وجه الطبق ونقوم بوضعة على المائدة، وبالهناء والشفا.