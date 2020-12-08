أقوي كريم من الصيدليه للتخلص من سواد سنين المنطقه الحساسة والابطين والجسم كله تبحث السيدات بصفة مستمرة عن أفضل المنتجات والوصفات الطبيعية التي تساعدهم على تفتيح العانة للعناية الكاملة لصحة البشرة وأيضاً للتخلص من أي مشاكل تواجهها، عند إزالة شعر المنطقة الحساسة التي تفقد مرونة الجلد وتسبب اسمرار العانة، لذا نحن اليوم سوف نتعرف على أهم وصفات كريمات تفتيح العانة من الصيدلية بمفعول سريع وجودة كبيرة للغاية، تعالي معي لتتعرفي عليها بنفسك.

خلطات كريمات من الصيدلية لتفتيح العانة

هذه الوصفة قام بها دكتور باهر السعيد ونصح بها السيدات التي تعاني من اسمرار العانة وتحت الإبط لأنها تساعد على تقشير الجلد منها:

مزيج الكريمات

نحضر كريم جليسوليد، وكريم كرباميد، وبودرة التلك ونقوم بخلط عبوة كاملة من الجليسوليد كريم بحجم 80 جرام مع كريم كرباميد، مع ملعقتين من بودرة التلك أو بودرة الأطفال بإناء حتى نحصل على عجين متجانس، ونقوم بتقشير البشرة بهذا المزيج مع الحرص على عمل حركات دائرية برفق لمدة دقيقتين ومن تم تترك لمدة ساعة وتغسل البشرة بعد ذلك بالماء الفاتر، ويوضع عليها كرين التفتيح ستارفيل وتستخدم بشكل يومي لمدة شهر كامل حتى تلاحظين الفرق بنفسك.

جل موسينز

هو جل فرنسي قد تم إنتاجه مخصوص من أجل تفتيح المناطق الحساسة بالجسم، ويتميز بمكوناته الطبيعية التي لا ينتج عنها التهابات البشرة، وتجاربه أثبتت فعاليته القوية في التفتيح الفوري والسريع دون أي آثار جانبية.

أزافيا Asavea من أنواع الكريم المذهلة في التخلص من الكثير من مشاكل البشرة والجسم مثل، تفتيح وترطيب الاماكن الحساسة التخلص من الاوساخ وتقشير الجلد، كما انه يعمل علي التخلص من الروائح الكريهه بالاماكن الحساسة وتحت الابط، يحتوي هذا الكريم علي الجليسرين والكولاجين ويعطي نتائج ممتازة من أول استعمال، ويمكن وضعه تحت الابطين والاماكن الداكنه بالجسم، يستخدم لجميع انواع البشرة الا البشرة الحساسة لا ينصح به.

كريم فولدكس

من انواع الكريمات الفعالة للتخلص من المناطق الداكنة والاسمرار بالجسم، عند وضعه علي الجسم يعمل كمقشر قوي لازالة الجلد الميت لانه يحتوي علي حمض “الألفا هيدروكسي، ويحتوي ايضا علي عناصر هامة ومفيدة ، كما يحتوي علي فيتامين”أ” و”ه”و”ج” ويعمل كمبيض فعال لجميع اماكن الجسم مع الاستمرار سوف تلاحظين نتيجة ممتازة.