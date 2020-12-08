أقوي زيت للشعر طبيعي لنمو الفراغات ومعالجة التساقط وتطويل الشعر بسرعة

أفضل الزيوت الطبيعية للشعر مهما حرصتي على العناية بشعرك بأفضل الماركات والمستحضرات العالمية لن تجدي أفضل من الزيوت الطبيعية للشعر، حيث أنها من مكونات طبيعية آمنة تماماً على الشعر، وتساعد في ترطيب الشعر ومنع الهيشان، كما أنها الحل المثالي لتحفيز نمو الشعر ومنع تساقطه وتجعله أكثر كثافة، ولكن لا يدرك الكثير الأنواع الأفضل لاستخدامها للشعر، ونحن هنا اليوم لنعرض لكم أهم الزيوت الطبيعية المستخدمة للعناية الجيدة بالشعر.

زيت الأفوكادومن أفضل الزيوت الطبيعية التي تساهم في الحصول على شعر ناعم لامع بشكل طبيعي، ومن الممكن مزجه مع بعض الزيوت مثل أكليل الجبل أو جوز الهند، من خلال مزج ملعقة منه مع ملعقة مع زيت جوز الهند ويضاف له قطرات من زيت الروز ماري، ويطبق المزيج مع تدليك فروة الرأس ويترك لمدة نصف ساعة ومن ثم يغسل الشعر بطريقة جيدة.

يعتبر من أهم العلاجات الطبيعية للشعر التالف والجاف والمقصف، وصنف ضمن أهم الزيوت الطبيعية التي تحمي الشعر من العوامل الخارجية مثل أشعة الشمس الضارة ويمنحه النعومة والترطيب اللازم لنمو الشعر بشكل جيد منع تقصفه أو تساقطه.

يحتوي على فوائد عديدة يجهلها الكثير للعناية بكلاً من الشعر والبشرة، لأنه غني بفيتامين أي ودهون صحية، مما يساهم في نعومته وزيادة صحة وقوة ولمعان الشعر، ويتم مزجه مع بعض الزيوت الخاصة بعناية الشعر.