طريقة تحضير وتقديم كرات اللحم مع صلصة الفول السوداني

كرات اللحم مع صلصة الفول السوداني، وصفة كرات اللحم مع صلصة الفول السوداني من الوصفات المختلفة وفي نفس الوقت ذات مذاق رائع وتعد من أكلات المطبخ الآسيوي لأنها تحتوي على كرنب البوك تشوي المفروم والبصل الأخضر مع زيت السمسم والزنجبيل وصلصة الصويا، وفي مقال اليوم خطوات تحضير وصفة كرات اللحم مع صلصة الفول السوداني بالتفصيل. مكونات كرات اللحم مع صلصة الفول السوداني 350 جرام من اللحم المفروم.

قطعة من الزنجبيل الطازج.

3 فصوص من الثوم المفروم.

بصل أخضر مقطع.

عصير ليمونة.

350 جرام من البوك تشوي المفروم، أو الكرنب العادي.

3 ملاعق صغيرة من صلصة الصويا.

ملعقة صغيرة زيت السمسم.

زبدة الفول السوداني.

3 ملاعق من السكر البني الداكن.

4 ملاعق كبيرة من الماء الساخن.

رشة من الملح الناعم.

رشة من الفلفل الأسود. مكونات كرات اللحم مع صلصة الفول السوداني طريقة تحضير كرات اللحم مع صلصة الفول السوداني أولًا قومى بتقطيع جميع الخضروات السابق ذكرها إلى قطع صغيرة، وضعى فى وعاء كبير وعميق نصف الكمية من اللحم المفروم مع الزنجبيل المبشور ونصف الثوم المفروم وأضيفي إليهم نصف كمية البصل الأخضر وملعقتين من صوص الصويا، ثم رشة من الملح والفلفل الأسود وقلبي كل الخليط باستخدام يديكى حتى تمتزج المكونات تمامًا.

وفي تلك الأثناء نقوم بتسخين الفرن حتى يصبح جاهزًا عندما ننتهي من التشكيل، بعد ذلك قومي بتشكيل هذا الخليط لعدة كرات صغيرة متوسطة ومتساوية في الحجم وليكن عددهم 20 كرة على سبيل المثال، ثم وزعي كرات اللحم فى صينية كبيرة مبطنة من الداخل بورق الزبدة حتى لا تلتصق بها كرات اللحم.

وادخلي الصينية في الفرن الذي تم تسخينه مسبقًا على درجة حرارة 120 درجة مئوية لمدة 12 دقيقة، وحتى تنضج كرات اللحم قومى بتسخين زيت السمسم في مقلاة كبيرة مصنوعة من التيفال على نار متوسطة، ثم ضعي النصف الثاني من الزنجبيل والثوم والبصل الأخضر و الكرنب الآسيوى أو سيقان البروكلى المفرومة وقلبي لمدة 6 دقائق أو حتى تذبل الأوراق واضبطي الطعم.

وفى نفس الوقت ضعي الخضار في وعاء مع زبدة الفول السودانى، السكر البنى، عصير الليمون، ملعقة صغيرة صلصة من الصويا، الماء، الملح، والفلفل الأسود وقلبيهم باستخدام مضرب السلك اليدوي حتى تندمج المكونات جميعًا، ثم اغرفي كرات اللحم في طبق التقديم بجانب طبق صلصة زبدة الفول السودانى والخضار السوتيه الأخضر. طريقة تحضير كرات اللحم مع صلصة الفول السوداني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير وتقديم كرات اللحم مع صلصة الفول السوداني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.