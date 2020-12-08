فيتامينات الشعر الهامة التي لا يمكن الاستغناء عنها

فيتامينات الشعر الهامة، يحتاج الشعر منا لمزيد من الاهتمام والعناية به، حتى يظل ناعمًا وخاليًا من التقصف والتجاعيد وكذلك يظل طويلًا، ونحتار من وصفة لأخرى لمستحضر لآخر فما هي الطريقة الصحيحة للعناية بالشعر، تتوقف تلك الطريقة على توفير الفيتامينات التي يحتاجها الشعر بشكل دائم حتى تعمل وظائفه الحيوية كما هي وتؤدي المطلوب منها وهو الحفاظ على الشعر.

فيتامينات تطويل الشعر وتنعيمه

جميع الفيتامينات تساعد الشعر في أن يظل بحالته الصحية السليمة وتحسن منها حتى تزداد كثافته وحجمه ويزداد طوله ومنها:

فيتامين E

ومن أهم فوائد فيتامين E للشعر:

يعزز عمل الدورة الدموية بفروة الرأس لزيادة نمو الشعر من جذوره. يزيد من نعومة وكثافة وطول الشعر. يقلل من مشاكل الشعر ويوفر له حماية فائقة من التلف والتقصف.

وله العديد من مصادر الطعام مثل: بذور دوار الشمس، الأفوكادو، السبانخ، البابايا، اللوز، زيت الزيتون.

فيتامين A

ومن أهم فوائد فيتامين A للشعر:

يقلل من حدوث التهابات فروة الشعر والعدوى الجلدية التي تصيبها. يساعد في نمو بصيلات الشعر بطريقة سليمة. يحد من تراكم قشرة الشعر والدهون الزائدة. يزيد من رطوبة الشعر الجاف ويقضي على جفافه. يوفر القدر الكافي من التغذية السليمة للشعر.

وهناك العديد من مصادر فيتامين A منها: الخيار، والحبوب الكاملة، والفلفل الحلو، البروكلي، بعض المكسرات، الجزر، الأعشاب مثل الروز ماري والزعتر، الخضروات الورقية.

فيتامين H

ومن أهم فوائد فيتامين H للشعر:

يوفر للشعر قدر أكبر من الحيوية واللمعان. يعزز من صحة الشعر من خلال التحسين من عملية التمثيل الغذائي بالجسم. يزيد من طول الشعر ويجعله أكثر مرونةً.

ومصادر فيتامين H قليلة يمكن الحصول عليها بقدر أكبر من أقراص البيوتين، بعد مراجعة الطبيب

فيتامين C

ومن فوائد فيتامين C للشعر:

يزيد من إنتاج مادة الكولاجين بفروة الرأس. يسرع من نمو الشعر. يجعل الشعر أكثر قوةً ويحميه من التساقط والتكسر. يجعل الشعر أكثر حجمًا وكثافةً.

ومصادر فيتامين C عديدة أشهرها الليمون والبرتقال والحمضيات بأنواعها والفلفل الأخضر والكيوي والفراولة والشمام والبطاطا.