اسرار تحضير الحناء بألوان متعددة في البيت وبكل سهوله واقل التكاليف

الحناء من المواد التي يتم استخدامها لتلوين الشعر بأنواع عديدة ومختلفة، وتعتبر من آمن المواد الذي تعمل على تغير لون الشعر، وتكون أنسب من المواد الكيماوية التي مع كثرة استخدامها تسبب تلف الشعر، كما يمكن القيام بتنفيذها في البيت ولا داعي للذهاب لصالون التجميل من الحين للآخر لصبغ الشعر وهي أيضاً لا تتكلف الكثير من النفقات.

يوجد طرق متنوعة يمكن أن يتم استخدامها لعمل الحناء بكثير من الألوان ومنها التالي:

وصفة الحناء لصبغ الشعر باللون الأحمر:

تحتاج تلك الوصفة لبعض من المكونات الطبيعية التي تخلط مع بعضها للحصول على اللون الأحمر، في وعاء ضعي كوب من الحناء وعصير حبة من الليمون وكوب من الكركدية مع إضافة 3 ملاعق من قشور الرمان المطحونة وكوب خل سواء خل التفاح أو الخل الابيض وكوب واحد من الماء وقلبي المكونات وتترك مع بعضها لمدة 30 دقيقة حتى تتخمر ومن ثم يوضع الخليط على الشعر ويترك حتى أن يجف أو لمدة ساعة فأكثر، ومن بعدها يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الخالي من الكريتين.

وصفة الحناء لصبغ الشعر باللون الأصفر:

احضري وعاء متوسط وعميق ضعي به كوب من الحناء مضاف له عصير حبتان من الليمون و3 ملاعق من مسحوق الكركم الأصفر وملعقة من خل التفاح واخلطي المكونات وبعدها يضاف مقدار مناسب من الماء الساخن لعجن المكونات وبعد أن تحصلين على خليط يشبه العجينة يترك نصف ساعة ليتخمر، ثم تبدئين في وضع خليط الحناء على الشعر وتركه لساعة وبعدها يغسل بالماء الفاتر والشامبو.