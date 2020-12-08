الحفاظ على البشرة أثناء اتباع الحميات الغذائية، بعض أنواع الحميات الغذائية تكون قاسية وتحرم الجسم من عناصره الغذائية التي يحتاج إليها، وليس الجسم فقط ولكن كذلك البشرة والجلد والوجه، فنجد أن في فترة ما عند اتباع الرجيم أو الحمية الغذائية نلاحظ شحوب الجلد أو جفافه وفقدانه لنضارته وتألقه، وهذا دليل على عدم كفاية العناصر الموفرة للبشرة، فإن الحمية الغذائية الصحيحة والمناسبة توفر لكِ خسارة وزن بطيئة وصحيحة مع الحفاظ على سلامة وصحة الجلد، لذلك نقدم لكِ بعض الأطعمة التي تحافظ على البشرة ونضارتها أثناء اتباع الرجيم.

أطعمة للحفاظ على البشرة أثناء اتباع الرجيم

الحفاظ على نضارة البشرة لهو أمر هام حقًا حتى دون اتباع الرجيم والحميات الغذائية، ولكن البشرة تحتاج العناية طوال الوقت فهي مرآة صحة الجسم الداخلية، وهذه بعض الأطعمة التي تساعد البشرة في التألق:

اللوز

اللوز واحد من المكسرات اللذيذة والمفيدة للجسم والبشرة، لأنه غني بفيتامين E الذي يقلل من تكون التجاعيد المبكرة على البشرة، كما أنه يجعلها أكثر نضارةً ورطوبةً بطريقة طبيعية، ويحافظ على نسيج البشرة من التلف طوال الوقت، وللتمتع بكل تلك الميزات يفضل تناول من 2 حتى 3 حبات لوز بشكل يومي.

الأفوكادو

واحدة من الفاكهة المفيدة للبشرة لاحتوائها على فيتامين E وفيتامين C وتحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من الشحوب والبهتان، وكذلك تمنع ظهور حب الشباب والبثور، والجدير بالذكر أن الأفوكادو مفيد للجسم أيضًا لأنه غني بالأحماض الدهنية الغير مشبعة وهي صحية للجسم ولا تسبب أي زيادة في الوزن بل تزيد من شعور الشبع.

الطماطم

غنية بفيتامين C وفيتامين A وبعنصر البوتاسيوم، الذي يسمح بتقشر الجلد تلقائيًا للتخلص من خلايا الجلد الميتة، والحفاظ على حيوية البشرة.

الفاكهة

يفضل تناول الفاكهة الغنية بالماء لأنها تجعل البشرة رطبة طوال الوقت طبيعيًا، مع ضرورة تناول الكثير من الماء على مدار اليوم.

الأسماك

الأسماك بشكل عام مفيدة للجسم وصحته، ولكن الأسماك الزيتية خصوصًا أكثر فائدةً للبشرة والجلد، حيث أن الأسماك الزيتية غنية بحمض أوميجا 3 الذي لا يتمكن الجسم من تكوينه بداخله فيحتاج إليه دائمًا من مصادر خارجية، وهو هام ومفيدة للبشرة في أنه يزيد من نضارتها وحيويتها ويقلل من ظهور البثور والحبوب المؤلمة والمزعجة، ومن أمثلة الأسماك الزيتية: سمك الماكريل والسردين والسلمون والتونة.