أحدث طرق خسارة الوزن وهي سدادة الأنف

أحدث طرق خسارة الوزن، من فترة لأخرى يتم اكتشاف طرق جديدة لخسارة الوزن بشكل سريع لمن يعانون من زيادة الوزن بدرجة كبيرة، فنجد أنواع حميات غذائية جديدة وطرق جراحية جديدة لخسارة الوزن مثل تكميم المعدة وبالون المعدة وطرق أخرى عديدة جديدة مثل سدادة الأنف، والخوف يكون من سلبيات تلك الطرق الجراحية وتأثيرها على الجسم فيما بعد، ولكن سدادة الأنف تعتبر واحدة من أجدد طرق خسارة الوزن الزائد فما هي؟

طريقة سدادة الأنف

تعتمد تلك الطريقة على حاسة الشم لذوي الأوزان الثقيلة، إذ أنهم لديهم حساسية تجاه الروائح أكثر من غيرهم من الأشخاص، فقامت دراسة علمية على ذلك الأساس وتم نشرها بجريدة دايلي ميل الأمريكية وأوضحت أن لتلك الطريقة نتائج مبهرة ورائعة في خسارة الوزن بشكل أسرع وبدون آثار جانبية، وقدرتها على الحد من شعور الجوع.

نتائج طريقة سدادة الأنف

قام دكتور التغذية والنحافة الأمريكي بذكر أثر سدادة الأنف على خسارة الوزن، وأوضح أن سدادة الأنف تلك القطعة المصنوعة من السيلكون كان لها مفعول جبار ومضاعف في خسارة الوزن للأشخاص المستخدمين لسدادة الأنف عن الأشخاص المتبعين للحميات الغذائية، فهي تمنع وصول الرائحة للمخ وبالتالي يثبط من هرمونات الشعور بالجوع بجسم الإنسان، فتقل الرغبة في تناول الطعام وبالتالي يقل الوزن.

أحدث الطرق لخسارة الوزن

كما أن الأمر لم يتوقف عند سدادة الأنف فقط بل تم اكتشاف بعض الطرق الحديثة لخسارة الوزن منها:

طبيب الأسنان

حيث يتم الاتجاه لطبيب الأسنان ليقوم بزرع جهاز هو DSS بين الأسنان، ودور هذا الجهاز هو التحكم في كميات الطعام المسموح تناولها للجسم، وإجبار الجسم على رفض الكميات الزائدة منه.

أو بوضع جهاز صغير يجعل فتحة الفم أقل اتساعًا عند تناول الطعام فلا يدخل الفم الكثير من الطعام.

الأقطاب الكهربية

وهي عبارة عن زرع بعض الأقطاب الكهربية بداخل خلايا المخ لتؤثر على مناطق الشعور بالجوع، حتى يقوم المخ بتجاهلها والتوقف عن اتباع صوت الشعور بالجوع.

تقليل الكربوهيدرات

وتتوقف على اتباع حمية غذائية منخفضة الكربوهيدرات مع تركيب سدادة الأنف لمدة 10 أيام، وبذلك يتجه الجسم لحرق المزيد من الدهون بالجسم وبالتالي يخسر الوزن الزائد.