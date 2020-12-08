خسارة دهون الجسم بالتدليك بالزيوت الحارة المتنوعة

خسارة دهون الجسم بالتدليك بالزيوت الحارة، يهمل البعض منها اللجوء للتدليك طوال الوقت، إذ أنها خطوة هامة في الحفاظ على الجسم وصحتة والتخلص من آلام العظام الغير مبررة والمؤلمة، كما أن التدليك يساعد الذهن في أن يبقى صافيًا لفترات طويلة، ويمكن الاستعانة بالتدليك في خسارة الوزن من خلال التدليك بالزيوت الحارة الطبيعية لأن لها العديد من الفوائد لخسارة الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة به، ويتم ذلك من خلال طريقة اللف التنحيفي.ما هو اللف التنحيفي؟
هي طريقة تستخدم للتخلص من مناطق الجسم الزائدة التي تتراكم بها الدهون بعد الانتهاء من اتباع الحمية الغذائية، مثل منطقة البطن والأرداف والذراعين، حيث تسمح بنحت الجسم بطريقة طبيعية من خلال تدليك الجسم بالزيوت الحارة.طريقة اللف التنحيفي لخسارة الوزن
في طريقة اللف التنحيفي يتم تطبيق كمية من الزيوت الحارة على المناطق المتعرضة لتراكم الدهون بها، ومن ثم لفها بغطاء بلاستيكي مناسب، ويترك الغطاء هكذا طوال اليوم أثناء ممارسة العادات اليومية البدنية الطبيعية أو ممارسة الرياضة، المهم تحريك الجسم قدر المستطاع أثناء تلك الفترة لتفتيت الدهون المتراكمة بالجسم.الزيوت الحارة لتفتيت دهون الجسم
وهناك مجموعة كبيرة من الزيوت الحارة المعروفة للتخلص من دهون الجسم المتراكمة به، ويفضل عدم استخدام نوع واحد بل عدة أنواع منها:
- زيت الزيتون.
- زيت القرفة.
- زيت الزنجبيل.
- زيت القرنفل.
- زيت الياسمين.
تستخدم الزيوت السابقة معًا بمقدار ملعقتين بحجم كبير من كل نوع، ومن ثم يتم تدليك المناطق المراد تخسيسها بذلك المزيج، ونستخدم الغطاء البلاستيكي لتغطية تلك المنطقة جيدًا، وارتداء الملابس فوقها والبدء في ممارسة النشاط البدني المعتاد.نصائح لخسارة الوزن مع اللف التنحيفي
النصائح التالية تساعد في خسارة أسرع للدهون المتراكمة بالجسم ومنها:
- شرب الكثير من الماء على مدار اليوم قبل وبعد الطعام، بحيث يكون المقدار اليومي لا يقل عن 2 لتر.
- تناول الفاكهة والخضروات الغنية بالماء والألياف والعناصر الغذائية المهمة للجسم.
- اتباع نظام صحي يومي قليل السعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات.
- انتظار النتائج في صبر لأن التعجل لا يصل لأي نتيجة.
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