شامبو السدر معجزة لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة في اسبوع فقط

منذ قديم حرصت السيدات على أن تستخدم شامبو السدر الطبيعي وكانت تقوم بتحضيره في المنزل، حتى تقوم بتنظيف وغسيل الشعر بشكل جيد وأثبتت التجارب العديدة والأبحاث العالمية أنه له القدرة على منع تساقط الشعر من خلال حماية فروة الرأس من تكون القشرة والبكتيريا التي تسبب تساقطه، كما أنه يقوي البصيلة ويحفز نموه من جديد، إلى جانب احتوائه على فوائد كثيرة التي ترجع للانتظام في استخدامه، ونحن الآن جئنا لكم بطريقة عمل شامبو السدر في المنزل دون الحاجة للشراء من الخارج. فوائد شامبو السدر للشعر يعمل على تعزيز شكل الشعر وصحته وقوته.

يساهم في تقوية جذور وبصيلة الشعر مما يساعد في منع تساقطه نهائياً.

يساعد في التخلص من قشرة فروة الرأس والتخلص من التهابات الجلد.

يعمل على ترطيب وتنعيم الشعر بطريقة ملحوظة. طريقة عمل شامبو السدر كوب من الماء.

ربع كوب من شامبو وعلى أن يكون بزيت الزيتون.

كوب كبيرة من شاي البابونج.

ثلاث ملاعق من نبات السدر. طريقة التحضير: بالخلاط الكهربائي يتم القيام بخلط كافة المكونات مع بعضهم البعض وعلى أن يكون سرعة عالية، نقوم بضرب كافة المكونات بشكل جيد حتى أن تتجانس المكونات معاً ولا يحدث بها أي تكتلات. بزجاجة نظيفة وداكنة ومن ثم يتم وضع الخليط بها، وتكون محكمة الغلق لحين استخدامه. نقوم بترطيب الشعر بالماء ويوضع عليه كمية مناسبة من الشامبو على الشعر، ويدلك فروة الرأس بطريقة جيدة حتى تغلغل بفروة الرأس، ومن ثم يغطى الشعر ويترك لفترة ويشطف بالماء الدافئ.

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