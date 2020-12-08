وصفة سحرية لعلاج الشعر الابيض (الشيب) بمكون واحد موجود فى بيتك

يشكل الشعر الابيض مشكلة كبيرة جداًَ في حياة كل سيدة، فعندما يظهر يشعرها بأنها أصبحت في سن الشيخوخة على الرغم منها أنها تكون صغيرة في العمر ولكن لن يكن للعمر علاقة لظهور الشعر الابيض أو الشيب، ولكن يعود السبب إلى قلة الميلانين بفروة الرأس وبهذا فأنتِ بحاجة إلى مواد طبيعية تعمل على تحفيز إنتاج الميلانين، وسوف نقدم لكم أفضل الوصفات الطبيعية لعلاج الشعر الابيض.وصفات طبيعية لعلاج الشعر الابيض
يوجد الكثير من الوصفات والمكونات الطبيعية التي تحتوي على عناصر مفيدة جداً للشعر ومنها ما يلي:
- وصفة الشاي الأسود:
يقوم الشاي الأسود بجعل الشعر داكن وناعم وجذاب، فقومي بغلي ملعقتين من الشاي مع كوب من الماء وإضافة القليل من الملح وانتظري حتى أن يغلي الخليط ومن ثم يرفع ويترك حتى أن يبرد وبعدها يوضع على الشعر ولمدة نصف ساعة ومن ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر مع التكرار مرتين في الأسبوع.
- وصفة الفازلين:
عليكِ بخلط ملعقة كبيرة من الفازلين مع ملعقة من فيتامين E، وملعقة من جل الألوفيرا وبعدها يتم إذابة المكونات بحمام مائي دافئ ويترك بعد ذلك حتى أن يبرد ثم عليكِ بتدليك فروة الرأس بالخليط مع التركيز على المناطق الموجود بها الشعر الابيض مع تغطيتها بغطاء الاستحمام البلاستيكي وتركه لليلة كاملة وفي صباح اليوم التالي قومي بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو مع تكرار استخدامها للحصول على نتائج فعالة ومرضية.
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