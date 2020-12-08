فطائر الماء التركية المحشوة بالجبن حضريها بنفسك بالمنزل بخطوات بسيطة

طريقة عمل فطائر تركية بالماء بوريك تركي بالماء، هو عبارة عن عدد من طبقات عجين المصنوعة بدقة وتوضع بالماء الساخن وتصفى وتوضع فوق بعضها بشكل عشوائي وتدهن بالقليل من الزبدة وفي منتصف تضع طبقة من الجبنة في منتصف طبقات العجين، وتخبز بالفرن ويتم إعدادها بالمطبخ التركي والتي تشتهر بصنعها المطاعم السورية، حيث قد انتقل من المطبخ التركي إلى مختلف مطابخ البلدان العربية ومنها سوريا، فوصفة فطائر الماء التركية طعمها شهي وله قيمة غذائية عالية تفيد الكبار والصغار لأنها صحية وغنية بالمكونات الطبيعية المختلفة. مكونات عمل فطائر الماء التركية بالجبن أحضر عدد 5 كوب طحين أبيض مخبوزات. 3 ملاعق كبيرة زيت نباتي. عدد 6 بيض بحرارة الغرفة. عدد 2 صفار بيض. ربع كيلو جبن بيضاء الحشو. نصف ملعقة صغيرة ملح ناعم. عدد 2 ملعقة طعام زبدة لدهن وجه العجين. كمية من الماء للعجن. خطوات وطريقة عمل فطائر الماء التركية ضعي البيض داخل وعاء واخفقيه جيدا ثم ضيفي له الزيت واخلطيه بالمضرب اليدوي، ويوضع الطحين بعد نخله مع الملح ويوضع عليه البيض المخفوق وابدأي في العجن لباقي المكونات.

ثم يضاف لها الماء بالتدريج مع الاستمرار في عجن بالتدريج حتى تتكون لديك عجينة متماسكة لا تلتصق باليد.

غطي العجينة بعد أن تتماسك واتركيها حتى ترتاح في مكان دافئ لمدة ربع ساعة، وفي تلك الأثناء جهزي فرن على حرارة 180 مئوية.

يتم تقطيع العجينة بعد أن ترتاح إلى عدة قطع متساوية الحجم وتشكل على شكل كور وتوضع داخل صينية وتغطى وتترك ترتاح مرة ثانية لمدة نصف ساعة.

وبعد ذلك ترش سطح طاولة مستوي بالدقيق وتمد عليها وتفرد كرات العجينة حتى تكون رقيقة ورفيعة تماما.

ثم تدهن صينية الفرن بالقليل من الزيت وتوضع أول طبقة من العجينة على الصينية، وبعد الانتهاء من كل كمية العجينة وفردها على الصينية.

حضري ماء ساخن جدا وضعي طبقة تلو الأخرى من العجين في ماء ساخن لثواني فقط، ثم تزال من ماء ساخن وتغطى في وعاء بالماء البارد وتغطى وتصفى من الماء، انتهى من كل كمية طبقات العجين من ماء ساخن إلى ماء بارد.

توضع طبقة مفرودة من العجين وعليها ملعقة زبدة مذابة ثم طبقة ثانية من عجين بشكل عشوائي، من دون فردها مع وجود قليل من الثنيات، وتدهن بطبقة من الزبدة ويستمر في وضع طبقات العجين حتى المنتصف الكمية.

ثم توضع طبقة من الجبنة مع ملاعق من الزبدة المذابة وعليها باقي طبقات العجين مع وضع زبدة بينهم، أخر مرة عجين تفرد وتوضع على وجه الصينية من دون عمرها بالماء ويتم الضغط عليها من أطراف الصينية وتقطع الفطيرة إلى مربعات. مكونات عمل فطائر الماء التركية بالجبنخطوات وطريقة عمل فطائر الماء التركية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فطائر الماء التركية المحشوة بالجبن حضريها بنفسك بالمنزل بخطوات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.