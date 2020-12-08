طريقة عمل بطاطس فريسكاس كرسبي مقرمشة أفضل من المطاعم

طريقة عمل بطاطس فريسكاس ،تعتبر البطاطس نوع من أنواع الخضار المعروف لدى الكثير من الدول، فيوجد العديد من الطرق المختلفة لإعدادها، لذا الكثير من الأشخاص يفضلون تناول البطاطس نظراً لمذاقها الطيب وسرعة تحضيرها، كما أنها من أفضل أنواع المُقبلات التي يمكن تقديمها مع جميع أنواع الأطعمة. طريقة عمل بطاطس فريسكاس طريقة عمل بطاطس فريسكاس المكونات كمية مناسبة من البطاطس.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الفلفل الأحمر.

ملعقة من الملح.

نصف كوب من من الماء.

القليل من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة من البيكنج باودر.

زيت غزير للتحمير. طريقة تحضير البطاطس: نقوم بتقشير البطاطس ثم نقطعها إلى أصابع بسُمك نصف سنتيمتر تقريباً.

نضع كل من الملح، والفلفل الأسود، والبيكنج باودر، والدقيق ونقلبهم جيداً.

نضيف إلى المزيج السابق باقي المكونات ونخلطهم جيداً.

نضع صوابع البطاطس في الخليط السابق نقوم نضعها في الثلاجة ونتركها لمدة ساعة على الأقل.

نضع قدر على نار متوسطة درجة الحرارة ونضيف إليه الزيت ويترك حتى يسخن.

نترك البطاطس على النار حتى يُصبح لونها ذهبي.

نقدم البطاطس مع البهارات الحارة أو على حسب الرغبة. طريقة عمل بطاطس فريسكاس مقرمشة طريقة عمل بطاطس فريسكاس مقرمشة المكونات: ثلاث حبات من البطاطس.

القليل من الدقيق.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من الكركم.

نصف ملعقة من الكاري.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقتان من الخل.

كمية مناسبة من الماء.

زيت للقلي. طريقة التحضير: نقوم بتقشير البطاطس ثم نقطعها على هيئة صوابع.

نضع جميع المكونات السابقة في وعاء ويتم خلطهم بطريقة جيدة.

نضع البطاطس في المزيج السابق ثم نضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

نسخن الزيت ونضع البطاطس حتى تتحمر ثم تقدم.

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