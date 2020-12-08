تقوية الأظافر بالثوم.. وصفة سحرية لتقوية وتطويل وتبييض الأظافر الضعيفة في يوم واحد فقط

تقوية الأظافر بالثوم ،هل سألت نفسك لماذا نمتلك أظافر؟ هل تعرف ما هي أهمية الأظافر؟ هل تعرف طريقة لتقوية الأظافر وتبييضها؟، سنجيب تلك الأسئلة من خلال السطور القادمة، وسنقدم لكم أفضل الطرق المجربة لتقوية الأظافر وتبييضها للحصول على أظافر جذابة. تقوية الأظافر بالثوم تقوية الأظافر بالثوم المكونات: 3 فصوص ثوم.

ليمونة حامضة.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

وعاء فارغ. طريقة التحضير: يتم عصر الليمون.

ونقوم بتقشير فصوص الثوم، ثم يتم نقعه في عصير الليمون.

ثم إضافة زيت الزيتون عليهم ويتم خلطهم جيداً.

يتم نقع الأظافر بذلك المزيج لمدة 10 دقائق.

بعد تلك المدة يتم إخراج اليدين ويتم غسلها جيداً.

يفضل تكرار تلك الوصفة يومياً لمدة أسبوع. أهمية الأظافر أهمية الأظافر قد نكون غير مدركين ما هي أهمية الأظافر ولكن يمكن معرفتها بشكل مبسط، وهي: حماية أطراف الأصابع “السلامية”: فإن أطراف الأصابع وبالتحديد أول عقلة بطرف الأصابع تحتوى على أنسجة رقيقة جداً وعرضة للتمزق بسهولة.

التحكم في حركة الأصابع: فهي تمنح الصلابة للسلامية الرخوة، حتى تتمكن الأصابع التقاط الأشياء ومسكها بسهولة.

لها القدرة على معادلة درجة الحرارة: قد تستغرب من ذلك ولكنه بالفعل حقيقة، فقد أثبتت الدراسات أن الأظافر مسئولة عن معادلة درجة حرارة الأصابع، حتى لو شعرت بأن أطرافك باردة جداً في فصل الشتاء، إلا أن تلك البرودة كان من الممكن أن تتحول إلى تجمد في الدماء، مما قد يؤدي بتر الأطراف لولا وجود الأظافر.

حيث تعتبر الأظافر مؤشر على الصحة العامة لجسم الإنسان، وهي غنية بالأوعية الدموية التي توجد خلف بطانة الظفر “وهى المنطقة الطلائية التي توجد أسفل الظفر”، والتي ينظر إليها الطبيب عند فحص المريض.

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