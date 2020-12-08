طريقة عمل بسكويت الشاي السادة الهش بخطوات بسيطة في المنزل

ينتمي بسكويت الشاي السادة إلى المطبخ الأوربي، فهو نوع من الحلويات التي يرغب الكثير في تناولها، فلا تخلو وجبة الإفطار من كوب الشاي وبجانبه البسكويت، ويمكن تقديمه مع الحليب بدلا من الشاي فتجد الإقبال عليه كثيرا وتحضيره بسيط جدا ويمكنك عمله لأطفالك في المنزل بكل سهولة، ويمكن تحضيره بأشكال مختلفة فالبعض يقدمه على شكل دوائر، والبعض يقدمه على شكل نجمة بواسطة استعمال القطاعات، والبعض يقدمه بنكهات مختلفة مثل نكهة البرتقال ونكهة الفانيليا، وسنقوم في هذا المقال بشرح مكونات وطريقة تحضير بسكويت الشاي السادة.

مكونات عمل بسكويت الشاي السادة

يتكون بسكويت الشاي السادة من مكونات بسيطة جدا، تجعل الكثير يرغب في تحضيره في المنزل، وهي كما يلي:ـ

نصف كوب متوسط الحجم من الزبدة الطرية.

3/2 كوب من السكر المنخول.

2 كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من نشا.

ملعقة من البيكنج بودر.

بيضة واحدة.

ملعقة من الفانيليا.

رشة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

لتحضير بسكويت الشاي السادة بالطريقة الصحيحة، لابد من اتباع الخطوات الأتية:ــ