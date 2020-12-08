طريقة عمل بسكويت الشاي السادة الهش بخطوات بسيطة في المنزل

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ينتمي بسكويت الشاي السادة إلى المطبخ الأوربي، فهو نوع من الحلويات التي يرغب الكثير في تناولها، فلا تخلو وجبة الإفطار من كوب الشاي وبجانبه البسكويت، ويمكن تقديمه مع الحليب بدلا من الشاي فتجد الإقبال عليه كثيرا وتحضيره بسيط جدا ويمكنك عمله لأطفالك في المنزل بكل سهولة، ويمكن تحضيره بأشكال مختلفة فالبعض يقدمه على شكل دوائر، والبعض يقدمه على شكل نجمة بواسطة استعمال القطاعات، والبعض يقدمه بنكهات مختلفة مثل نكهة البرتقال ونكهة الفانيليا، وسنقوم في هذا المقال بشرح مكونات وطريقة تحضير بسكويت الشاي السادة.مكونات عمل بسكويت الشاي السادة
يتكون بسكويت الشاي السادة من مكونات بسيطة جدا، تجعل الكثير يرغب في تحضيره في المنزل، وهي كما يلي:ـ
- نصف كوب متوسط الحجم من الزبدة الطرية.
- 3/2 كوب من السكر المنخول.
- 2 كوب من الدقيق الأبيض.
- ملعقة كبيرة من نشا.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- بيضة واحدة.
- ملعقة من الفانيليا.
- رشة صغيرة من الملح.
طريقة التحضير
لتحضير بسكويت الشاي السادة بالطريقة الصحيحة، لابد من اتباع الخطوات الأتية:ــ
- نقوم بإضافة الزبدة الطرية إلى السكر في وعاء متوسط الحجم، ونقوم بالخلط حتى يصبح القوام كريمي، يمكنك استخدام المضرب الكهربائي.
- نضيف إلى الخليط البيضة والفانيلا والملح، ويتم التقليب جيدا حتى تتجانس المكونات تماما.
- نقوم بخلط الدقيق مع النشا والبيكنج بودر ثم نقوم بإضافة الدقيق إلى خليط الزبدة والسكر، ونقوم بالعجن جيدا حتى تتجانس المكونات تماما، مكونات البسكويت لا تحتاج إلى العجن الكثير فبمجرد تجانس المكونات نتوقف عن العجن.
- ندخل العجينة الثلاجة لكي ترتاح قليلا قبل تشكيلها.
- نقوم بإخراجها من الثلاجة، ونقوم بفرد كيس من النايلون على سطح مستوي ونضع عليه العجينة ونغطيها بكيس نايلون آخر، ونقوم بالفرد باستخدام النشابة حتى نصل إلى سمك رفيع.
- نقوم بإزالة الكيس النايلون من على العجينة، ونبدأ بتشكيل العجينة إلى أشكال مختلفة حسب الرغبة باستخدام القطعات.
- بعد ذلك نقوم بوضع قطع البسكويت في صينية مبطنة بورق الزبدة، أو يمكنك دهن الصينية بمادة دهنية (سمنة أو زيت) عند عدم وجود ورق زبدة.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ربع ساعة أو حتى تماما النضج، يجب أن يكون الفرن تم تسخينه مسبقا.
- نخرج الصينية من الفرن ونضع قطع البسكويت في طبق التقديم، يقدم دائما مع الشاي بالهنا والشفا.
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