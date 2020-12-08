أفضل طريقة لعمل بسبوسة طرية ومرملة بمكونات سهلة و طعم أكثر من رائع

أفضل طريقة لعمل بسبوسة طرية ومرملة بمكونات سهلة وطعم أكثر من رائع، تعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية اللذيذة والخفيفة وذلك لأنها تتميز بسهولة إعدادها من حيث المكونات وطريقة التحضير، ودائماً ما تتواجد في المناسبات السعيدة وأعياد الميلاد مما تضفي بهجة وسعادة لكل الأفراد سواء كبار أو صغار، ولهذا سوف أقدم لكم أفضل طريقة لعمل بسبوسة طرية ومرملة بمكونات سهلة وطعم أكثر من رائع.

مكونات عمل بسبوسة طرية ومرملة

لعمل بسبوسة طرية ومرملة يلزمك هذه المكونات السهلة والبسيطة لتحضير أسهل طريقة لعمل بسبوسة ناجحة ولذيذة في أسرع وقت وبمذاق يفوق الخيال، وهذه المكونات هي

1/2 كيلو من السميد.

كوب من الحليب.

كوب من السكر.

1/2 كوب من السمن البلدي.

4 ملاعق كبيرة من جوز الهند الناعم.

2 ملعقة كبيرة شربات ثقيل.

2 كوب من الماء.

كوب ونصف من السكر.

عصير ليمون.

كيس فانيليا. ملعقة كبيرة من السمن البلدي.

نقوم بوضع السكر والحليب وجوز الهند والشربات الثقيل في وعاء عميق، ثم تقلب المكونات حتي ذوبان السكر. نضيف السمن إلي السميد ونقلب فقط ثم نضيف خليط الحليب ونمزج المكونات دون عجنها، ثم نضع خليط البسبوسة المرملة في صينية مدهونة بالسمن. نفرد البسبوسة جيداً ثم نقوم بتقطيعها ويمكنك إضافة أي نوع من المكسرات المفضلة لديك، ثم توضع في فرن ساخن مسبقاً علي درجة حرارة 200 حتي احمرار الجوانب والوجه لمدة 25 دقيقة. نقوم بتحضير الشربات ويتم وضعه علي البسبوسة وهي ساخنة وهو ساخن أيضاً، ثم تغطي وتترك حتي تبرد وبالهناء والشفاء.

مكونات شربات البسبوسةطريقة تحضير بسبوسة طرية ومرملة بخطوات سهلة وبسيطة

كما يمكنا عمل طريقة أخرى للبسبوسة وهى البسبوسة بالقشطة بكل أسرارها.

البسبوسة بالقشطه

لعمل البسبوسة بالقشطة يلزم تحضير المكونات التالية التي تتمثل فى السميد والزبادي والسكر وجوز الهند والفانيليا والبيكنج بودر، طحينه وسمن وقشطه،سكر وحبهان بودر.

مقادير البسبوسة بالقشطه

ثلاثة أكواب من السميد.

كوبان من الزبادي.

كوب واحد من السكر.

كوب من جوز الهند.

كيس فانيليا.

كيس بيكنج بودر.

طحينه ،سمن ،قشطه ،حبهان بودر.

طريقة تحضير البسبوسة بالقشطه