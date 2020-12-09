ماسك الزبادي لتوحيد لون البشرة وتفتيحها والنتيجة من أول إستخدام

يعاني العديد من السيدات من مشكلة تصبغ الوجه و مشكلة البقع الداكنة، فتسعى السيدة في الحصول على بشرة نقية وخالية من العيوب، فتلجأ لاستخدام بعض الكريمات لتفتيح لون البشرة وتوحيد لونها، وقد تعطي هذه المنتجات نتيجة، ولكنها سرعان ما تعكس نتيجة سلبية للبشرة، لأنها تحتوي على مواد كيميائية مضرة للبشرة، فهناك وصفات طبيعية وماسكات منزلية تحتوي على مواد فعالة في تفتيح البشرة وتوحيد لونها خلال أيام، فتابعونا من خلال المقال للتعرف على وصفة الزبادي التي تعمل على توحيد لون البشرة وتفتيحها.

يعد الزبادي من المواد الفعالة والآمنة في تفتيح البشرة، لاحتوائها على حمض اللاكتيك المبيض للبشرة، حيث تدخل الزبادي في العديد من الوصفات، وتمتلك خصائص غذائية عالية، وتدخل في العديد من مستحضرات العناية بالبشرة والشعر.

يتم خلط ملعقة كبيرة من لبن الزبادي مع نصف ملعقة من عسل النحل، ويتم مزجهم جيداً، ثم يوضع المزيج على الوجه والرقبة، ويترك لمدة ربع ساعة، ثم يغسل بالماء.

يساعد الليمون في تنظيف البشرة والتخلص من الجلد الميت، فعند خلط الزبادي مع الليمون يعملان على مكافح علامات التقدم، وإزالة البقع الداكنة وتفتيح البشرة وتنظيفها.