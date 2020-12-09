ضعيها في الشامبو لشعرك ولن يتوقف عن النمو بغزارة وكثافة رهيبه ومنع التساقط وانبات الفراغات نتيجة خيال

أكثر ما يتحدث عنه الكثير من السيدات في الآونة الأخير هو استخدامات القهوة المذهلة سواء للبشرة أو للشعر لما حققته من نتائج مذهلة لن يصدقها إلا من جربها بنفسه، وقد أعلن البعض عن فوائد القهوة المذهلة مع شامبو الشعر وأشاروا أن عند القيام بذلك أصبح شعرهن لن يتوقف على النمو ومنع تساقط الشعر كما أنع ساعد في إنبات الفراغات ومحاربة الصلع، ونحن اليوم جئنا لكم بطريقة الشامبو مع القهوة وكيفية الاستفادة منه لتطويل وتكثيف الشعر وتنظيف الفروة نتيجة مذهلة من أول استخدام سوف تلاحظين الفرق في شعرك تابعي معنا.

عند الحرص على خلط القهوة مع الشامبو نتمكن من زيادة طول وكثافة العر، ويقوم بتقوية جذور الشعر والبصيلة لكي ينب من جديد.

نتمكن من زيادة طول وكثافة العر، ويقوم بتقوية جذور الشعر والبصيلة لكي ينب من جديد. تحمي فروة الرأس من الإصابة بالصلع المبكر سواء للسيدات أو الرجال.

يوجد به كمية كبيرة من الكافين وهو منتج هائل في تغطية شيب الشعر واعادة اللون الأصلي له.

يقضي على الشعر الخشن ويمنحك شعر ناعم وأملس.

تعرفي معنا على كيفية الاستفادة من مسحوق لقهوة والاستفادة منها في العناية الجيدة بالشعر:

نقوم بمزج كميات متساوية من مسحوق القهوة الخام، مع عسل النحل الخام، وزيت الزيتون الخام، ويضاف له كمية مناسبة من الشامبو، ونقوم بوضع المكونات في زجاجة بها القليل من الماء وتخلط كافة المكونات معاً بشكل جيد حتى تختلط سوياً، ونقوم بغسل الشعر ويطبق الخليط على الشعر ويدلك به فروة الرأس لعدة دقائق، ومن ثم نقوم بغسل الشعر بالماء ويجفف ويرطب بالقليل من زيت الزيتون.