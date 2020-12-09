افضل طريقة لكيك تيراميسو سهلة ولذيذة بدون فرن

يعتبر التيراميسو من اشهر الحلويات الغربية ومن أنواع الكيك الهشة اللذيذة و الشهية أيضاً التي ظهرت مؤخرا في كثير من المطاعم، وتعتبر أيضا من أسهل وأسرع الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل في وقت قصير جداً، واليوم سنقوم بالتعرف على الكثير من الطرق المميزة لعمل التيراميسو الإيطالية وطريقة عمل التيراميسو بدون بيض باردة بدون جهد كبير. مكونات عمل كيك تيراميسيو سهلة 2 ملعقة كبيرة ونصف من الكاكاو. 100 جرام من أصابع البسكويت. 4 أكواب كبيرة من النسكافية. 100 جرام من السكر. 3 حبات من البيض بدرجه حراره الغرفة. 300 جرام من الجبن الماسكربوني. 50 جرام من القشطة. 1/4 ملعقة صغيرة من الملح. طريقة تحضير كيك تيراميسيو سهلة أولا نقوم بفصل بياض البيض عن الصفار في إناء منفصل، ثم نقوم بوضع السكر على الصفار ونقوم بخفق المكونات جيدا حتى ينتج لنا خليط كريمي.

بعدها نقوم بإضافة الجبن بالتدريج حتى ينتج لنا خليط ناعم ومتجانس، ثم نقوم بخفق بياض البيض ويضاف إليه البعض من الملح ويتم إضافة هذا الخليط إلى خليط البيض.

بعدها نقوم بغمس البسكويت في النسكافيه، ونقوم بترتيبه في صينية، ونضيف إليها الكريمة التي قمنا بتحضيرها مسبقا ويوضع طبقة ثانية من البسكويت ويضاف لها الكمية التي تبقت من الكريمة ورشي عليها الكاكاو البودرة على الوجه.

ضعي الخليط داخل الثلاجة لمدة ساعتين تقريبا، ويقدم في المناسبات حلوى رائعة تبهر ضيوفك بحلويات غربية لا مثيل لها. مكونات تحضير كيك تيراميسيو سهلة بالكريم كراميل احضري 2 باكو بسكويت سادة نوع محبب لك.

باكو كريم كراميل.

باكو كريم شانتيه.

ملعقة كبيرة نسكافية سادة. خطوات عمل كيك تيراميسيو بالكريم كراميل اخفقي كريم كراميل مع كريم شانتيه في وعاء بالمضرب اليدوي أو الكهربائي مع إضافة لهم كمية من الحليب المثلج. مع الاستمرار في الخفق حتى تحصلي على قوام كريمي يمكن فرده، واخفقي ملعقة النسكافيه بالسكر والحليب الدافئ، وضعي البسكويت داخل النسكافيه ورصيه بالصينية ويفضل استخدام صينية بايركس. ضعي طبقة من الكريمة ورصي باقي كمية بسكويت وطبقة ثانية من الكريمة وتكون هي الطبقة الأخيرة. تدخل الصينية في الثلاجة حتى تتماسك لمدة 3 ساعات وتقطع وتقدم بالهناء والشفاء. مكونات عمل كيك تيراميسيو سهلةطريقة تحضير كيك تيراميسيو سهلةمكونات تحضير كيك تيراميسيو سهلة بالكريم كراميلخطوات عمل كيك تيراميسيو بالكريم كراميل

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