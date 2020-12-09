مرطب طبيعي منزلي للشفاة باللون الوردى فى 3 دقائق لترطيب وتنعيم الشفاه

الشفاه جزء لا يتجزأ من البشرة ويتعرض لعوامل الجو المختلفة التي تسبب لها الجفاف والتشقق التي يمنحها شكل غير لائق وأيضاً تسبب ألم، مما يجعلنا نبحث بشكل دائم عن المرطبات التي تعمل على ترطيب الشفاه، ويوجد الكثير من المستحضرات التجميلية التي نتمكن من خلالها القيام بترطيب الشفاه، ولكنها في الغالب تكون من مركبات كيميائية والبعض منا إذا لم يكن الكل لن نرغب في استخدامها، لذلك حرصنا على أن نوفر لكم مرطب شفاه طبيعي في المنزل.

مرطب طبيعي منزلي للشفاة باللون الوردى

يمكنك صنع مرطب طبيعي باللون الوردي للشفاه في المنزل من خلال اتباع خطوات بسيطة:

الفازلين

نقوم بأخذ كمية من الفازلين ونقوم بإذابتها في الميكروويف ويضاف لها لون أحمر وردي وتقلب بشكل جيد وتوضع في علبة ويتم استخدامها في ترطيب الشفاه وأيضاً توريد الخدود.

زيت جوز الهند

في البداية نقوم بإحضار ملعقة كبيرة من شمع العسل ونقو بإذابتها، ويضاف له ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند، والقليل من أي زيت عطري مثل زيت النعناع، ونأخذ المزيج في عبوة ويستخدم بشكل يومي لترطيب الشفاه والتخلص من التشققات والجفاف.

زبدة الشيا

نقوم بوضع كمية من زبدة الشيار على النار وبعد أن ترفع من على النار تترك لتهدأ، ويضاف لها ملعقة من زيت الزيتون وتستخدم لترطيب الشفاه بشكل يومي.

الرمان والفازلين

نقوم بإذابة ملعقة من الفازلين بحمام ماء دافئ، ويوضع في إناء بلاستيك، ويضاف له بعض نقاط ماء الورد وعصير الرمان أو الشمندر للحصول على اللون المرغوب به، وتخلط المكونات معاً وتوضع في الثلاجة لحين الاستخدام.