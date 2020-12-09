أسباب بطء نمو الأظافر وطرق علاجها

نحن نستخدم أيدينا طوال اليوم وبالتالي أظافرنا، ومع عدم العناية الكافية بأظافرنا تظهر فيها العديد من المشاكل مثل التشقق والعديد من المشاكل الأخرى، من أهمها عدم نمو الأظافر، وهذه المشكلة تدل على أن أظافرنا غير صحية، وهذا علامة أيضًا على أن نوعية الطعام الذي نتناوله غير صحية، وتتضمن بعض مشاكل الأظافر الشائعة:

التغير في اللون.

حدوث تغير في شكلها أو سماكتها.

نزيف أو ألم أو تورم حول الأظافر.

أسباب بطء نمو الأظافر

تصنع أظافر الأصابع من طبقات عديدة من بروتين صلب يسمى الكيراتين، عادة ما تصبح الأظافر بطيئة في النمو مع التقدم في العمر، لكنها أيضًا قد تكون علامة على المرض أو نقص التغذية، أو حتى نتيجة لتناول بعض الأدوية.

وتلعب الهرمونات دورًا في دعم نمو الأظافر، حيث تنمو أظافر الرجال والسيدات الحوامل بشكل أسرع من يرهم بسبب الهرمونات، ويبلغ متوسط نمو الأظافر حوالي 3.5 ملليمتر في الشهر.

نصائح لعلاج مشكلة بطء نمو الأظافر

يجب أن تتم العناية بالتغذية السليمة حتى تساعدك أظافرك على النمو.

تناول البيوتين لتسريع نمو الأظافر

البيوتين هو نوع مهم من الفيتامينات ينتمي لعائلة فيتامين ب، وهو يسمح للجسم بتحويل الطعام الذي نأكله إلى طاقة، وتناول البيوتين كمكمل غذائي يساعد في نمو الأظافر والشعر.

ويمكن أيضًا أن نحصل على البيوتين بشكل طبيعي من الأطعمة التالية:

المكسرات.

البيض المطبوخ

فول الصويا والفاصوليا

السردين

الموز

المشروم

الخميرة البيرة

استخدم مقويات الأظافر

إن الأظافر الرقيقة تكون أكثر عرضة للتكسر، ولمنع كسر الأظافر أو تشققها يوصي الخبراء باستخدام مقويات الأظافر، وهي مواد يتم دهنها على الأظافر مثل طلاء الأظافر.

تجنب استخدام الأظافر الصناعية

إن استخدام الأظافر الصناعية التي يتم لصقها فوق الأظافر يضعف الأظافر الحقيقية ويجعلها عرضة للكسر بسرعة.

تجنب قضم الأظافر

حيث أن قضم الأظافر بشكل مستمر من أهم أسباب عدم نموها.

وصفات طبيعية تساعد في نمو الأظافر

يمكنك دائمًا البحث في مطبخك عن علاج لمشاكل الشعر والبشرة، وإليك مجموعة من العلاجات المنزلية البسيطة التي يمكن أن تساعد في نمو الأظافر.

عصير الليمون

يساعد عصير الليمون على تفتيح الأظافر وإزالة البقع منها، كما أن فيتامين سي الموجود بالليمون يساعد على نموها بشكل سريع، ويمكن استخدامه من كل دهن الأظافر بعصير الليمون، وتركه حتى يجف، ويمكن تكرار ذلك مرتين أسبوعيًا.

كما يمكن إضافة قطرات من عصير الليمون غلى ملعقتين من زيت الزيتون، وتسخينهما في الميكروويف لمدة 15 ثانية، أو وضعها على النار حتى تصبح دافئة، ثم ندلك الأظافر بها لمدة 30 ثانية.

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند مرطب ومغذي ومضاد للفطريات، لذلك يمكن تدفئته وتدليك الأظافر والجلد قبل النوم يوميًا للحصول على نتيجة رائعة.

خل التفاح

خل التفاح هو مضاد للفطريات، لذلك فإنه يساعد في منع التهاب الأظافر الفطري، ولذلك ينصح نقع القدمين في كمية من الماء الدافئ بها خل التفاح يوميًا لمدة 20 دقيقة، وذلك لمنع نمو أي فطريات في أظافر القدمين.

زيت الثوم

الثوم غني بالسيلينيوم ، مما يساعد على تعزيز نمو الأظافر، يمكنك إما فرك أظافرك بقطعة من الثوم ، أو إذا كان ذلك لاذعًا للغاية بالنسبة لك ، يمكنك صنع زيت الثوم الخاص بك لاستخدامه للأظافر.

ولصنع زيت الثوم قم بنقع كمية من الثوم، في زجاجة بها زيت زيتون، واتركه في مكان مظلم لمدة أسبوع أو 10 أيام، ثم استخدمه على أظافرك.