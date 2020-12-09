طريقة قلي البطاطس من غير ما يشرب نقطة زيت بطاطس صحية مقرمشة ولذيذة

تعد وجبة البطاطس المقلية من أشهى الوجبات الغذائية التي تعتمد عليها السيدات في الوجبات الرئيسيه مثل وجبة الإفطار والغداء، فيتم وضعها بجانب الوجبات الرئيسية في أغلب المطاعم التي تقوم بتقديم الوجبات السريعة الجاهزة، و لكن وجبة البطاطس المقليه لا تعتبر من الأطعمة الصحية أبدا، وذلك بسبب احتوائها على كمية كبيرة جدا من السعرات الحرارية التي تساعد في زيادة الوزن، كما أنها تكون مشابهة بالزيوت المهدرجة والنشويات، فلا ينصح بها ابدا لمن يعانون من زيادة في وزن الجسم، وكثيرا ما نجد أن الناس تبحث عن نوع جديد من البطاطس المقلية ولكن تكون بطريقة صحية وتكون خاليه من الزيت. طريقة قلي البطاطس بدون زيت طريقة قلي البطاطس بدون زيت المكوّنات ثمرة كبيرة من البطاطس.

ثلاثة أكواب كبار الحجم من الماء الساخن.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

نصف ملعقة كبيرة من النشا.

ربع ملعقة من كل من بودرة الثوم وبودرة البصل.

ملعقة كبيرة من الكركم، ويجوز الإستغناء عنه وفقًا لرغبة كل فرد.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر.

رشة صغيرة للغاية من الشطة. طريقة التحضير نحضر ثمرة البطاطس نقشرها، ومن ثم نقطعها على هيئة أصابع منتظمة ومتساوية في الحجم.

بعد تقطيعها نحضر وعاء ونضع فيه الماء الماء الساخن، ثم وضع البطاطس، وتركها بها لمدة سبع دقائق تقريبًا.

بعد ذلك نرفعها من الماء، ونتركها في مصفاة دون تغطية، وذلك لمدة خمس وأربعون دقيقة.

نضيف إليها بعد ذلك باقي المكونات التي سبق ذكرها، و نمزجها بها جيدًا حتي تتشرب التتبيلة.

نحضر صينية تتحمل درجة الحرارة، وينبغي أن يكون نوعها جيد حتى لا يلتصق بها الطعام بسبب وجود النشا بالبطاطس، ومن ثم وضع بها بضع قطرات من زيت الزيتون.

نضع بعد ذلك البطاطس في الصينية، ومن ثم إدخالها الفرن وتركها به لمدة خمس وعشرون دقيقة حتي تنضج ويحمر وجهها.

نخرجها بعد ذلك من الفرن، ومن ثم تقديمها بألف هنا حيث يكون طعمها لذيذ ومميز وهي ساخنة، ويجوز أيضًا وضعها جانبًا حتى تبرد، ومن ثم الاستمتاع بطعمها اللذيذ مع كوب من العصير الفريش. طريقة التحضير

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