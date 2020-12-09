رجيم الصيام المتقطع لإنقاص 10 كيلو في الشهر ونحت الجسم بدون أي حرمان

يعد رجيم الصيام المتقطع من أفضل الأنظمة الغذائية التي تساعد في خسارة الوزن بشكل سريع وفعال فهو عبارة عن الامتناع عن تناول الطعام لفترة محددة من الوقت، مما يعني عدم إفراز هرمون الأنسولين في الدم وزيادة تركيز Growth hormone أو هرمون النمو، الذي يساعد في التخلص من الدهون والوزن الزائد، فهو وسيلة فعالة للتحكم في نسبة السعرات الحرارية، لذا يُنصح باتباعه لخسارة الوزن.

رجيم الصيام المتقطع

تقوم فلسفة هذه الحمية الغذائية على الإمتناع عن تناول الطعام لمدة 10 ساعات، ثم تزيد تدريجياً حتى تصبح 16 ساعة، وخلال فترة الصيام يُسمح بتناول المشروبات بدون سكر، وخلال فترة السماح بتناول الطعام، يمكن تناول ما تشاء من الأطعمة المختلفة، ويفضل اختيار الأطعمة التي لا ترفع مستوى هرمون الأنسولين في الدم وذلك للشعور بالشبع لفترة طويلة.

فوائد رجيم الصيام المتقطع

إليكم العديد من الفوائد الناتجة عن إتباع الرجيم المتقطع وهي:

فقدان الوزن

عند إتباع الصيام المتقطع يتم خفض نسبة الأنسولين مما يترتب عليه خفض مستويات الجلوكوز في الدم مما يجعل الشخص يتناول كمية أقل من الطعام، ويؤدي ذلك إلى خسارة الوزن بشكل سريع وفعال.

تحسين صحّة الدماغ

الكثير من الدراسات أثبتت أن هذا النظام يعمل على تحسين صحة الدماغ كما يخفف من نسبة الإصابة بالاضطرابات العصبية التي يمكن أن تصيب أي شخص كما يقي الشخص من الإصابة بمرض الزهايمر أو الإصابة بالعديد من السكتات الدماغية.

خفض خطر الإصابة بالسرطان

تساعد هذه الحمية الغذائية على تقليل خطر الإصابة بالسرطان كما تخفف من العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

تحسين صحّة القلب

أشارت الكثير من الدراسات على أن الصيام المتقطع يخفف من ضغط الدم كما ينظم معدل ضربات القلب.

تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

يعتبر الصيام المتقطع من أفضل الأنظمة الفعالة لإنقاص الوزن بشكل سريع وفعال كما إنه يقي الجسم من السمنة المفرطة التي تجعل الشخص يُصاب بالعديد من الأمراض ومنها مرض السكري من النوع الثاني، لذا يُنصح بإتباع هذه الحمية للتخلص من الوزن الزائد بسهولة والوقاية من الأمراض المختلفة.