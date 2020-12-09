رجيم دشتي بالتفصيل الممل لإنقاص كل يوم كيلو ولقوام ممشوق سيسألك الجميع عن حميتك الغذائية

من الممكن أن تكونوا قد سمعتم عن رجيم النقاط الفرنسية أو رجيم البحر المتوسط ولكن هل سمعتم عن رجيم دشتي؟ إذا كنتم كذلك أم لا فنحن اليوم سوف نسرد إليكم كافة المعلومات والتفاصيل عن رجيم دشتي وطريقة إتباعه.

رجيم دشتي Dashti

وهو من الأنواع التي تعتمد على المصادر النباتية واللحوم الحيوانية بهدف زيادة نسبة البروتين بالجسم، من جهة أخرى يساعد في الحد من النشويات والكربوهيدرات الموجودة بالجسم والهدف الرئيسي من إتباع هذا النوع هو تقليل الوزن في بعض المناطق المرغوب بها مثل الصدر، والبطن، والأفخاذ.

الابتعاد عن تناول أي من الأطعمة التي تحتوي على السكريات أو النشويات بكميات عالية خلال أسبوعين، وتناولهما بنسبة لا تتعدى 20 جم باليوم ومنها “الخبز، البطاطا، المعكرونة، الفاكهة”.

مراعاة أن بداية الوجبات الغذائية اليومية تعتمد بشكل أساسي مصادر البروتينات الحيوانية والنباتية ومنها “اللحوم، الألبان، الخضروات”.

قواعد إتباع رجيم دشتيأقسام رجيم دشتي

يتم تقسيم الرجيم إلى 4 أقسام وهم:

قسم تناول الكربوهيدرات بكمية لا تزيد عن 20 جم باليوم.

قسم الموازنة يتم به تناول الخضروات وكميات قليلة من الفاكهة.

قسم ضبط الرجيم وفي حالة الشعور بالوصول إلى الوزن المطلوب يتم إضافة الكربوهيدرات.

قسم تناول الكربوهيدرات بكميات عالية.

اليوم وجبة الفطور وجبة الغداء وجبة العشاء السبت ثمرة واحدة من الخيار+ بيضة واحدة مسلوقة طبق صغير من السلطة+قطعة من الدجاج المشوي ثمرة من الطماطم+قطعة من الجُبن الأبيض الأحد ثمرة واحدة من الخيار+2 بيضة مسلوقة كرفس+سلطة خضار+150 جم من الكفتة المقلية كوب من الشاي+ثمرة واحدة من الخيار+قطعة من الجٌبن الأبيض الاثنين 5 حبات من الزيتون+كوب من الماء الدافئ+ 2 بيضة مسلوقة طبق صغير من السلطة الخضراء+بصل مقلي+ ستيك مشوي خس+ 5 شرائح سلامي+قطعة من الجٌبن الأبيض الثلاثاء كوب واحد من الشاي+2 بيضة أومليت+5 حبات من الزيتون طبق من السلطة الخضراء+قطعة من الدجاج المشوي 3 شرائح سلامي+قطعة من الجُبن الأببيض+ حزمة خس الأربعاء كوب واحد من الشاي+5 حبات من الزيتون شريحتان من البصل الأخضر+قطعة هبمرجر لحم+حزمة خس 150 جم من اللانشون+حزمة خس+ قطعة من الجُبن الأبيض الخميس 2 بيضة مسلوقة+حزمة خس+5 حبات من الزيتون حزمة واحدة من الخس+ عُلبة تونة قطع_ مايونيز حزمة خس+جُبن أبيض+لانشون الجمعة 5 حبات من الزيتون+ قطعة من الجُبن القريش سلطة خضروات+ حزمة خس+دجاج سلطة خضروات+2 بيضة أومليت

طريقة إتباع رجيم Dashti بالتفصيل الممل