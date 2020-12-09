رجيم الماء لإنقاص 5 كيلو جرام في 5 أيام فقط وما هي أبرز أضراره

رجيم الماء أحد أكثر أنظمة الرجيم السريع شهرة، إذ يرغب العديد من الأشخاص في إتباع الحميات الغذائية والرجيم، ولكن تقف بعض الأشياء حائلاً أمامهم قبل أخذ القرار بالبدء بإتباع نوع معين من الرجيم، ومنها هل هو آمن وصحي؟ هل هو مجرب فعلياً؟ ومن الذي قام بتحديده هل كان طبيباً مختصاً أم شخصاً عادياً؟ كافة الإجابات التي تبحثون عنها سوف تحصلون عليها من خلال هذا المقال.

رجيم الماء

وهو من أنواع الرجيم التى تساعد على إنقاص الوزن بطريقة سريعة جداً، وأهم ما يميز هذا النظام الغذائي هو صرامته فهو كما وصفه البعض بالرجيم “الشاق” أو “الصيام”، فمن خلاله لا يسمح للشخص بتناول أو شرب أي من المواد الغذائية سوى الماء فقط لبعض الأوقات ومن ثم السماح بتناول أنواع معينة من الأطعمة أو الفواكه بكميات لا يُنصح بتجاوزها.

يعمل على التخلص من كافة المواد السامة بالجسم.

يساعد على إنزال الوزن وحرق العديد من السعرات الحرارية، وذلك نتاجاً إلى أنه يقوم بتدفئة الجسم.

يساعد على الحد من الانتفاخ، والتخلص من كافة المواد الدهنية المتراكمة بالجسم.

غير مكلف البتة.

ما حدث في بعض الحالات كما تم وصفها بـ “النكسة” وهي بمعنى أنه من خلال هذا الرجيم يتم التخلص من الوزن الزائد بسرعة كبيرة، وفي حال التوقف عنه بشكل مفاجئ يعود الجسم إلى وزنه السابق بسرعة كبيرة أيضاً.

الشعور الدائم والمستمر بالتبول.

يمكن أن يصاب الأشخاص في بعض الحالات بداء السكري، والجفاف ونقص الفيتامينات بالجسم.

ما يحدث في هذا النوع هو الاعتماد على شرب الماء لمدة 3 أيام متتالية دون تناول الأطعمة.

من خلال تلك الحمية يتم التخلص من 3 كجم من الوزن العام للجسم، ولكن لابد من استشارة الطبيب

أولاً قبل البدء في صيام الماء للتأكد من أن الحالة الصحية العامة للجسم تسمح باتباع تلك الحمية.

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