افضل وأسهل خطوات لعمل الحنيذ السعودي بالتفاصيل بطعم شهى ومذاق رائع

افضل وأسهل طريقة لعمل الحنيذ السعودي بالتفصيل بطعم شهى ومذاق رائع فيعتبر الحنيذ من الأطباق الشعبية التقليدية المتعارف عليها في مناطق مختلفة من البلاد العربية اكثر من دول الخليج فان الحنيذ مشهور بالأخص في السعودية والأمارات فأنة من الأكلات السريعة السهلة في تحضيرها وأنة يمكن تنفيذها في العزائم والمناسبات وأنة يمكن تنفيذ هذا الطبق بطرق مختلفة وبشكل سريع وبسيط وذلك باتباع الخطوات وتطبيق المكونات لكى تحصلي على الحنيذ السعودي بطعم شهى ومذاق رائع.

3 كيلو لحم تيس أو ضانى صغير

3 كوب أزر بسمتى

2 معلقة خل ابيض

1 معلقة صغيرة كركم

1معلقة صغيرة كمون

2 معلقة صغيرة فلفل اسود

1معلقة صغيرة قرفة ناعمة

1معلقة صغيرة من الزعفران

2 معلقة صغيرة ملح

1 كوب زيت

2 حبة ليمون اسود جاف

2 عود قرفة

1معلقة صغير قرنفل حب

5 فصوص ثوم

1 معلقة كبيرة بهارات مشكلة

2 قرن فلفل اخضر واحمر حار

1 قرن فلفل اخضر حلو

1 رابطة بصل اخضر

1 رابطة كرات أفزنجي

قليل من عروق بقدونس

فحم لتبخير

المقاديرخطوات تحضير الحنيذ

أولا أقوم بغسل اللحم جيدا ونضع قطع اللحم في إناء واسع به ماء وخل ابيض ثم يتم نقعة لمدة من الوقت ثم أقوم بتصفيته من الماء جيدا.

افضل واحلي شي في الحنيذ هو لحم التيس أو لحم ضانى صغير.

اعمل على تحضير اللحم ونقوم بخلط البهارات مع الزيت ثم نضع الفلفل الأسود والكمون والكركم والقرفة والبهارات المشكلة ونقلبهم مع بعض بشكل جيد حتى تختلط المكونات ببعضها.

نقوم بإضافة البهارات المخلوطة إلي اللحم ونقلبها بشكل جيد حتى يتبل اللحم ويتغطى جيدا بالبهارات بشكل جيد.

أقوم بإحضار حلة اضع في أسفلها البصل الأخضر وعيدان البقدونس وكرات أفرنجي افرش بيهم قاع الحلة وذلك لكى تعطيني أولا ريحة حلوة وثانيا يمنع قاع الحلة من الحرق.

أقوم بغسل الأزر ونقعة ثم تصفية ووضعة في الإناء إلي حيستوى فيه ثم أضيف الميه المناسبة لتسويته واضع كمية من الزيت والليمون الجاف وقليل من الملح وعود القرفة وقرن الفلفل الأخضر والأحمر الحار وأيضا الثوم ثم نضع كمية من الزعفران المنقوع بماء الورد.

نقوم بوضع إناء الرز في حلة الضغط بعد ترتيب قاع الحلة ثم نقوم بوضع شبكة فوقة ونرص اللحم علية.

نعمل على تغطية الحلة ونجعل النار عالية لمدة خمس دقائق وبعدين لمدة ساعة على نار هادئة .

بعد مرور ساعة وعشرين دقيقة أقوم بإحضار قرن فلفل اخضر حلو واعمل على التخلص من غطاء الفلفل واضع بقرن الفلفل معلقة سمن بلدي ثم اضع علي معلقة السمن فحمة مولعة ثم أقوم بفتح الحلة واضعها في وسطها ثم اعمل مرة اخرى على إغلاق الحلة.

أخيرا فتحنا الحلة وظهرت اللحمة بشكل جيد ورائع محمرة كانها متحمرة بالفرن والدخان الخاص بالفحمة لسة شغال وريحته جميلة جدا لأننا وضعين معلقة سمن بلدي وبذلك تكوني قدمتي افضل وأسهل طريقة لعمل الحنيذ السعودي بالتفصيل بطعم شهى ومذاق رائع.

نقوم بترتيب الرز في طبق التقديم ونضع فوقة اللحم ثم نرش المكسرات على طبق التقديم لتزينه بالزبيب واللوز والصنوبر المحمص ويقدم لأسرتك ساخنا وبذلك تكوني قدمتي افضل وأسهل طريقة لعمل الحنيذ السعودي بالتفصيل بطعم شهى ومذاق رائع.

كيفية عمل الحنيذ