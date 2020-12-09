برجر فراخ ماكدونالدز الطريقة الأصلية لعمل McChicken Burger وسر الطعم اللذيذ

برجر فراخ ماكدونالدز يعد من أشهر الوجبات السريعة التي يفضلها الأشخاص خاصة الشباب والأطفال، وتختلف الوجبات السريعة باختلاف النكهات، وأنواع الصلصات الموضوعة عليها، أو حتى التوابل، ولعل سبب الإقبال الكبير على McChicken هو الصوص اللذيذ والنكهة المميزة للدجاج.

البرجر

يعد من الأكلات الأمريكية التي انتشرت بجميع أنحاء العالم، ويتكون من ساندويتش من اللحم أو الدجاج ويتم إضافة الخضروات أو الكاتشب أو المايونيز عليه، ومن ثم توضع البطاطس المقلية إلى الوجبة وأيضاً أي من المشروبات الغازية.

برجر فراخ ماكدونالدز

المكونات هي:

4 قطع متوسطة الحجم من صدور الدجاج.

4 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

1 حبة طماطم مقطعة إلى شرائح صغيرة.

1\2 ملعقة صغيرة من الملح.

1\2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1\2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

حزمة صغيرة من الخس أو حسب الرغبة.

مكونات تحضير الصلصة

3 ملاعق صغيرة من المايونيز.

1\2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1\2 ملعقة من الملح.

فصان من الثوم المهروس.

3 ملاعق صغيرة من الحليب الخاسر.

ربع كوب صغير من الكريمة.

أولاً نقوم بإحضار وعاء متوسط الحجم ونضع البهارات مع الفلفل الأسود والأبيض والملح، ونقوم بالمزج جيداً.

نأتي بالمزيج الناتج وندهن به صدور الدجاج، ومن ثم نضع الصدور على الشواية لمدة 20 دقيقة حتى تمام النضج.

والآن مرحلة تحضير الصلصة وسوف نقوم بمزج مكوناتها من الكريمة، والحليب، والمايونيز، والملح، والثوم في وعاء.

نضع الصلصة التي تم تحضيرها بخبز البرجر ومن ثم نضع صدور الدجاج المشوي.

وأخيراً نضيف شرائح الطماطم والخس فوق بعض.

نضع برجر فراخ ماكدونالدز بأطباق التقديم ونقدمها.

طريقة تحضير برجر دجاج ماكدونالدز