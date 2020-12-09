برجر فراخ ماكدونالدز يعد من أشهر الوجبات السريعة التي يفضلها الأشخاص خاصة الشباب والأطفال، وتختلف الوجبات السريعة باختلاف النكهات، وأنواع الصلصات الموضوعة عليها، أو حتى التوابل، ولعل سبب الإقبال الكبير على McChicken هو الصوص اللذيذ والنكهة المميزة للدجاج.البرجر
يعد من الأكلات الأمريكية التي انتشرت بجميع أنحاء العالم، ويتكون من ساندويتش من اللحم أو الدجاج ويتم إضافة الخضروات أو الكاتشب أو المايونيز عليه، ومن ثم توضع البطاطس المقلية إلى الوجبة وأيضاً أي من المشروبات الغازية.برجر فراخ ماكدونالدز
المكونات هي:
- 4 قطع متوسطة الحجم من صدور الدجاج.
- 4 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.
- 1 حبة طماطم مقطعة إلى شرائح صغيرة.
- 1\2 ملعقة صغيرة من الملح.
- 1\2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- 1\2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.
- حزمة صغيرة من الخس أو حسب الرغبة.
مكونات تحضير الصلصة
- 3 ملاعق صغيرة من المايونيز.
- 1\2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- 1\2 ملعقة من الملح.
- فصان من الثوم المهروس.
- 3 ملاعق صغيرة من الحليب الخاسر.
- ربع كوب صغير من الكريمة.
- أولاً نقوم بإحضار وعاء متوسط الحجم ونضع البهارات مع الفلفل الأسود والأبيض والملح، ونقوم بالمزج جيداً.
- نأتي بالمزيج الناتج وندهن به صدور الدجاج، ومن ثم نضع الصدور على الشواية لمدة 20 دقيقة حتى تمام النضج.
- والآن مرحلة تحضير الصلصة وسوف نقوم بمزج مكوناتها من الكريمة، والحليب، والمايونيز، والملح، والثوم في وعاء.
- نضع الصلصة التي تم تحضيرها بخبز البرجر ومن ثم نضع صدور الدجاج المشوي.
- وأخيراً نضيف شرائح الطماطم والخس فوق بعض.
- نضع برجر فراخ ماكدونالدز بأطباق التقديم ونقدمها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برجر فراخ ماكدونالدز الطريقة الأصلية لعمل McChicken Burger وسر الطعم اللذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.